Fico po Bezpečnostnej rade varoval, že môže prísť k útokom na verejné budovy

Počkáme si, ako zhromaždenia prebehnú. Je to mimoriadna situácia, na ktorú sme museli reagovať, doplnil premiér.

9. mar 2018 o 12:32 (aktualizované 9. mar 2018 o 12:39) SITA

BRATISLAVA. Premiér Robert Fico (Smer-SD) uviedol na dnešnom brífingu, že Bezpečnostná rada SR zasadla z dôvodu bezpečnostných rizík spojených s piatkovými zhromaždeniami.

Fico naznačil možné aktivity, ktoré bezpečnostné zložky zachytili, ako príklad uviedol nájdené stavebné tvárnice na Námestí slobody v Bratislave.

Podľa jeho slov problém analyzujú a vyhodnocujú, najmä kamerové záznamy z inkriminovaného miesta.

Hovoril o dlažobných kockách

"Bezpečnostnú radu som zvolal po tom, ako sme vyhodnotili celý rad informácií o avizovaných zhromaždeniach. Plne rešpektujem právo každého občana na pokojné vyjadrenie svojho názoru, ktoré môže byť aj kritické voči mojej vláde. Naakumulovali sme množstvo informácií o tom, že môže dôjsť k viacerým konfrontáciám, či k útokom na verejné budovy," ozrejmil dôvody zasadnutia Bezpečnostnej rady SR Fico.

"Ide nám o to, aby sme tým, ktorí sa chcú pokojne zhromažďovať, tento priestor aj zabezpečili. Rovnako chcem, aby polícia dokázala ochrániť zdravie a životy tam, kde by mohlo vzniknúť nejaké riziko. Je to mimoriadne vážna situácia, na ktorú sme museli reagovať."

"Pred úradom vlády sme objavili dlažobné kocky, ktoré tam boli umiestnené v kríkoch. Momentálne vyhodnocujeme kamerové záznamy z tohto miesta, aby sme identifikovali čas, kedy ich tam niekto priviezol," priblížil Fico.

Organizátori vyzývajú občanov, aby vytrvali

Zhromaždenie, ktoré sa v Bratislave na Námestí SNP začne o 17:00 a ku ktorému sa pridajú v rovnaký čas aj v ďalších mestách Slovenska, Európy i mimo nej, zvolali organizátori, pretože podľa nich je „zrejmé, že premiér Robert Fico a minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) nereprezentujú hodnoty, za ktoré sa v piatok 2. marca na pietnych akciách a pochode za Jana Kuciaka a Martinu Kušnírovú postavili tisíce ľudí na Slovensku a vo svete.

Z tohto dôvodu pokračujú v občianskych zhromaždeniach a vyzývajú všetkých občanov, aby sa k nim pridali a vytrvali“.

Požadujú „dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov ako aj novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin“.