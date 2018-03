Čítanie na víkend: Kedy je už aj moderátorovi na vracanie a ako by to riešil Dr. House

Rozhovor s českým novinárom, zákulisie väzenského fenoménu tetovaní alebo seriálové anomálie. Pozrite si prehľad magazínového čítania.

9. mar 2018 o 15:20 sme.sk

Rozhovor s uznávaným českým novinárom

Prečítajte si tiež: Moderátor Veselovský: Politici sú zbabelí, občas sa mi zdvíha žalúdok

"Prestávam chápať, čomu sú ľudia ochotní veriť, prečo dávajú taký malý dôraz na fakty alebo čo sú schopní a ochotní tvrdiť politici," hnevá sa moderátor DVTV Martin Veselovský.

Ostatné dni a týždne je práve hnev emócia, s ktorou bojuje.

"Pokým politici hovoria, že odpovedia len na otázky, ktoré sa im budú páčiť, tak je celý systém zrútený. V takom prípade tu máme celkom inú demokraciu, ktorej sa môžeme dotknúť len raz za štyri roky," hovorí v rozhovore pre Mária Šmýkala.

Aká je tajná obrázková reč kriminálnikov

Prečítajte si tiež: Penis na čele. Čo znamenajú tetovania väzňov

„Ani Cigán, ani Bulhar,“ odpovedal odsúdený na otázku etnologičky Aleny Lochmannovej, či vie, čo znamená jeho tetovanie A.C.A.B. Vysvetlil si to po svojom. V skutočnosti na tele nosil skratku slov All Cops Are Bastards, teda že všetci policajti sú bastardi. Ostal prekvapený.

A nebol sám. Význam svojho tetovania nepoznalo viacero odsúdených.

Lochmannová vyspovedala počas piatich rokov v českých väzniciach 102 odsúdených a skúmala, čo prezrádzajú tetovania o ich hierarchii, akým spôsobom spolu komunikujú, alebo akými tetovaniami sa navzájom šikanujú. Bola vôbec prvá, ktorá túto tému v českom prostredí otvorila.

Novým šéfdizajnérom BMW je Slovák

Prečítajte si tiež: Dizajnér Kabaň pre SME: BMW má typické prvky, no musím vymyslieť nové

Jozef Kabáň sa v Škode preslávili svojím rukopisom. No dá sa niečo také preniesť z jedného koncernu do iného?

"Sám som zvedavý, ako sa tieto veci vyvinú. Nie je to len o rukopise, výsledný dizajn auta odráža aj históriu značky, kultúru, tím ľudí, ktorí pre značku pracujú a procesy, ktorými sa riadia," povedal na autosalóne v Ženeve pre denník SME.

Pre BMW teraz musí zostaviť nový rukopis, novú dizajnovú etapu. Akú? Ktoré typické prvky ponechá a čoho by sa rád zbavil, vysvetlil Michaelovi Kasardovi.

Príbeh dramatickej vojnovej sabotáže

Prečítajte si tiež: Ako Nóri zabránili Nemcom vyrobiť prvú atómovú bombu

Vo februári uplynulo 75 rokov od operácie Gunnerside. Spomienka na úspešnú nórsku misiu je stále silná v Nórsku aj v zahraničí. Zimnú sabotáž v chemickej továrni Vemork v oblasti Telemark Nemcami okupovaného Nórska, jednu z najdramatickejších a najdôležitejších vojenských misií druhej svetovej vojny, pripomínajú filmy, knihy aj televízny miniseriál.

Spomalila nemeckých jadrových vedcov o celé mesiace a umožnila Spojeným štátom predbehnúť ich v snahe vyrobiť prvú atómovú bombu. Projekt Manhattan – americký program na výrobu tejto bomby – sa vlastne začal ako reakcia na podozrenie spojeneckých síl, že Nemci sa aktívne venujú vývoju takejto zbrane.

Ako veľmi si v televíznej nemocnici vymýšľajú

Prečítajte si tiež: Zlé postupy a zázračné zotavenia. V čom sa lekárske seriály líšia od praxe

Dvere rozrazia nosidlá s človekom v bezvedomí. Je zaliaty krvou. „Musíme ho okamžite resuscitovať,“ skríkne mladá lekárka po tom, čo mu priloží prsty na náhodné miesto na krku. Po krátkej masáži srdca a sade elektrických šokov si pacient odkašle, usadí sa a vďačne hľadí do očí lekárky.

Seriáloví pacienti sa magicky liečia napriek tomu, že lekár označí cirhózu pečene za psoriázu, alebo ich pošle na magnetickú rezonanciu aj s vidličkou zapichnutou v krku. Ako veľmi je však fantázia scenáristu vzdialená od medicínskej praxe? Túto otázku si položil aj malý americký lekársky tím. Zo štrnástich sérií Kliniky Grace (v origináli Grey's Anatomy) si pozreli dvaja traumatológovia a jedna sestrička 269 epizód.