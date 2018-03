Europoslanci na Slovensku: Obnovenie dôvery v štát je úlohou vlády

Europarlament bude robiť kontrolu čerpania eurofondov na Slovensku najmenej raz za pol roka.

BRATISLAVA.Slovenská vláda by sa mala zaoberať podozreniami z prílišnej blízkosti niektorých jej pracovníkov k organizovanému zločinu.

Pred novinármi to v piatok vyhlásila predsedníčka Výboru pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu (EP) Ingeborg Grässle, vedúca delegácie poslancov europarlamentu, ktorá v týchto dňoch navštívila Slovensko v súvislosti s vraždou novinára a podozreniami zo zneužívania európskych fondov.

Polročná kontrola eurofondov

Privítala, že niektoré osoby, ktorých sa možné napojenie na mafiu týka, už rezignovali, dúfa však, že natrvalo, a nie len dočasne. Čo sa týka možného zneužívania európskych fondov, delegácia podľa nej zistila problémy najmä s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

„Doteraz sme nemali dôvod sa domnievať, že by na Slovensku mohli byť závažnejšie zneužívané fondy,“ uviedla Grässle s tým, že týmito podozreniami sa bude europarlament aj naďalej zaoberať, pričom kontrolu čerpania týchto fondov bude robiť najmenej raz za pol roka.

„Na Slovensku sme našli hlboko rozdelenú a traumatizovanú krajinu v zložitej situácii. Inštitúcie v krajine majú vážny problém s dôveryhodnosťou,“ konštatovala Grässle.

Dôvera v štát

Jej kolega a predseda Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci europarlamentu Claude Moraes doplnil, že obnovenie dôvery v štátne inštitúcie je úlohou vlády.

Aj Moraes vidí najväčšie problémy Slovenska v strate dôvery v štátne orgány ako aj v podozreniach z korupcie.

Čo sa týka vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka a jeho partnerky, europarlament podľa Moraesa navrhne vytvorenie medzinárodného vyšetrovacieho tímu v záujme väčšej nezávislosti a objektívnosti.

"Žiadame o spoločný vyšetrovací tím s Europolom a ten prinesie transparentnosť do vyšetrovania," povedal Moraes, podľa ktorého by sa Europol takto mohol dostať ku všetkým dokumentom, a to by prinieslo viac transparentnosti.

"Musí tu byť vyšetrovanie, ktoré musí byť bez procedurálnych chýb. Polícia a prokurátor vám musia ukázať, že sú schopní to robiť a robiť to úspešne," doplnila Ingeborg Grässle.

Europoslanci sa aj po návšteve vo Veľkej Mači, kde došlo k dvojnásobnej vražde, zhodli, že Slovensko je v ťažkej situácii. Podľa Grässle by bolo dobré sa bližšie pozrieť na tvrdenia zavraždeného novinára Jána Kuciaka ohľadom blízkosti osôb napojených na organizovaný zločin.

Pri svojej návšteve na Slovensku hovorili s premiérom Robertom Ficom, ministrom vnútra Robertom Kaliňákom, predstaviteľmi polície či prokuratúry.

"Dali sme jasne najavo, že si želáme čo najobjektívnejšie a najkomplexnejšie vyšetrovanie," povedal Moraes. Europoslanci priznávajú, že na Slovensku videli aj "dosť nezvyčajné veci".

Zistenia budú prezentovať na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu. Súčasťou správy bude aj otázka slobody tlače a postavenia novinárov. Vo všeobecnosti je podľa europoslancov potrebné venovať sa aj otázkam dodržiavania ľudských práv.

Rokovali aj s Gašparom

O stretnutí s europoslancami informoval aj policajný prezident Tibor Gašpar. "Informovali sme o doterajšej činnosti polície, o medzinárodnej súčinnosti, ktorú nám poskytujú viaceré krajiny, tiež sme riešili otázku komunikácie s talianskou stranou o minulosti niektorých talianskych občanov na území Slovenska, a do akej miery sa zaujímame o tieto poznatky," uviedol na sociálnej sieti Facebook.

Riešili sa podľa neho aj otázky, do akej miery je politika zaangažovaná do činnosti polície. "Respektíve, aké je presné postavenie ministra vnútra vo vzťahu k prezidentovi policajného zboru," doplnil. Diskusia bola podľa neho vecná.

Podľa europoslanca Ivana Štefanca je návšteva misie Európskeho parlamentu iba začiatkom práce europarlamentu v tejto závažnej veci. Na konci budú podľa jeho slov konkrétne výsledky a návrhy pre zlepšenie kontroly čerpania eurofondov, zabránenie cezhraničným daňovým podvodom a zvýšenie ochrany novinárov.

"V apríli bude predložená rezolúcia s konkrétnymi odporúčaniami Európskej komisii aj vláde SR. Práca bude pokračovať v podobe rokovaní výboru pre boj s daňovými a finančnými podvodmi (TAXE3), v ktorom budem aj ja pôsobiť. Prípady, ktoré Ján Kuciak otvoril, nezapadnú prachom, ale bude im na európskej pôde prikladaná najvyššia dôležitosť," avizoval.