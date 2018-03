Udržanie vlády je prioritou, jednotlivci musia ísť podľa Pellegriniho bokom

Smer sa v žiadnom prípade nebude v parlamente opierať o podporu poslancov ĽSNS.

10. mar 2018 o 13:42 (aktualizované 10. mar 2018 o 14:18) SITA, TASR

BRATISLAVA. Strana Smer sa v žiadnom prípade nebude v parlamente opierať o podporu poslancov Ľudovej strany Naše Slovensko.

V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to v sobotu vyhlásil podpredseda vlády Peter Pellegrini (Smer).

Jeho strana sa podľa neho pokúsi udržať stabilitu vlády a koaličnému partnerovi Most-Híd, ktorý požaduje odchod ministra vnútra Roberta Kaliňáka z funkcie, dá takú ponuku, ktorá túto stabilitu zaručí.

„Ak sa to nepodarí, nebudeme visieť na šnúrkach Kotlebových trenírok. Je to nepredstaviteľné,“ vyhlásil Pellegrini. Zároveň dodal, že stabilita vlády je prioritou a jednotlivci v takomto prípade musia „ísť bokom“.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Smer chce udržať Most

Pellegrini Ubezpečil, že Smer pochopil požiadavku koaličného partnera Most-Híd.

Strana preto musí podľa neho prísť na rokovania s takou ponukou, aby upokojila súčasnú situáciu, umožnila Mostu-Híd pokračovať vo vládnej koalícii a zároveň tak garantovala stabilné vládnutie.

"Nebudem súhlasiť, aby vláda, ktorá by po nejakých nezhodách mala pokračovať ďalej, visela na šnúrkach od Kotlebových trenírok," zdôraznil Pellegrini.

Na otázku, či je teda zmena na poste ministra vnútra hotová vec, odpovedal, že hotová vec to bude až vtedy, keď sa to povie verejne.

Hlava Kaliňáka nestačí

Poslankyňa Veronika Remišová (OĽANO) v tejto súvislosti dodala, že Most-Híd síce žiada len hlavu Kaliňáka, no to už ale nestačí.

Prečítajte si tiež: Desaťtisíce pokojne vyzvali Fica na odchod

Policajný prezident Tibor Gašpar musí podľa nej odísť tiež, lebo je rodinne napojený na oligarchov.

Dodala, že odísť by mala celá vláda tak, ako to v piatok žiadali desaťtisíce demonštrantov na uliciach slovenských miest.

Zároveň však zdôraznila, že zmena vlády sa môže udiať jedine v parlamente, čím reagovala na vyhlásenia premiéra Roberta Fica, že opozícia usiluje o štátny prevrat.

„Situácia je taká, že kozmetická úprava vlády nestačí, ľudia stratili dôveru v inštitúcie a vo vládu a volajú po jej páde,“ vyhlásila Remišová a pripomenula, že parlamentná opozície už dáva návrh na odvolanie Fica v parlamente.

Verejné zhromaždenia

Pellegrini ocenil pokojný a slušný priebeh piatkových zhromaždení. „Nie je to nič príjemné sledovať takú atmosféru, napriek tomu nebránime slobode slova, lebo za to by som sa hanbil,“ vyhlásil.

Na záver zdôraznil, že vláda aj polícia urobí všetko preto, aby chytila páchateľov vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky.

Remišová uzavrela, že vyšetrenie vraždy je aj v záujme opozície, „ľudia ale hovoria, že na to treba zmenu“.