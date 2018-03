Bugár sa vrátil z dovolenky. Má tri scenáre na riešenie krízy

Konkrétne kroky šéf strany Most-Híd nešpecifikoval.

10. mar 2018 o 14:36 Martin Vonšák

BRATISLAVA. Šéf koaličnej strany Most-Híd sa vrátil z dovolenky na Maldivách. Po prílete novinárom naznačil možnosti vývoja politickej krízy a jej riešenia po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. Informoval o tom portál Aktuality.sk.

„Nešpekulujme, ešte sme nerokovali so Smerom. My máme tri možnosti, ktoré navrhneme partnerom a uvidíme, ako budú reagovať,“ uviedol Bugár novinárom. Nijakú možnosť bližšie nekonkretizoval.

„Raz za 28 rokov sme sa s manželkou vybrali za veľkú mláku, ak to takto môžem povedať, no a nakoniec som to musel skrátiť o dva dni,“ povedal o svojej dovolenke počas vládnej krízy. Ešte pred odletom vyhlásil, že Most trvá na odstúpení ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Neuviedol však, dokedy mieni Most čakať a čo urobí, ak Kaliňák vo svojej funkcii zotrvá.

"V prvom rade však musí konať strana Smer," povedal ešte 1. marca Bugár s dodatkom, že to bude veľmi rýchle.