Europoslanci sa ohradili voči výzve šéfa ľudovcov, vyvoláva dojem zasahovania

Žiaden europoslanec nemá podľa slovenských zástupcov právo požadovať výmeny vo vláde iného štátu.

11. mar 2018 o 14:28 SITA

BRATISLAVA. Žiaden poslanec Európskeho parlamentu nemá právo požadovať personálne výmeny vo vláde iného členského štátu.

Uviedla to v stanovisku, pod ktoré sa podpísali slovenskí europoslanci Monika Beňová, Vladimír Maňka a Boris Zala europoslankyňa Monika Smolková (vedúca slovenskej delegácie vo frakcii S&D).

Podľa skupiny europoslancov v histórii slovenskej účasti v europarlamente tak doteraz neurobil ani jeden z poslancov, ktorí zastupovali našu krajinu v Európskom parlamente.

Europoslanci kritizovali šéfa ľuďovcov

Reagovali tým na vyjadrenie šéfa politickej frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente Manfreda Webera, ktorý bol súčasťou 6–člennej delegácie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Tá bola do našej krajiny vyslaná v súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho družky.



Manfred Weber okrem iného vyzval premiéra Roberta Fica, aby odvolal ministra vnútra Róberta Kaliňáka.

"Týmto svojím vyjadrením nielenže zneužil značku Európskeho parlamentu, ale považujeme to aj za popretie demokratických hodnôt a princípov, na ktorých bola založená a stojí celá EÚ," domnievajú sa europoslanci.

Výzvu vnímajú ako zasahovanie

Podľa nich je zarážajúce, že ešte pred zverejnením záverov komisie EP vyzval premiéra členského štátu EÚ, aby odvolal jedného zo svojich ministrov.

"Takáto výzva ide ďaleko nad rámec slušnosti a vyvoláva oprávnený dojem politického zasahovania do vnútorných záležitostí zvrchovaného štátu EÚ," uviedli.

"V súčasnej situácii u nás je najpodstatnejšie, aby sa vyšetrila vražda dvoch nevinných mladých ľudí. Ak sa tak udeje, potom môžeme debatovať aj o vyvodení politickej zodpovednosti voči predstaviteľom vlády. Aj my zastávame myšlienku, že žiaden politik by nemal byť prikovaný na svoju stoličku, a keď to bude potrebné, mal by ju uvoľniť," uvádzajú.



Weber podľa nich eskaluje napätie a vytvára dojem bruselskej nadradenosti voči členským štátom.