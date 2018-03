Kaliňáka môže nahradiť jeho pravá ruka, ale aj exminister obrany

Niekdajší korunný princ Smeru viedol ministerstvo vnútra desať rokov, a to na mesiac presne. Jeho vplyv tam zrejme zostane. Pravdepodobní nástupcovia sú dvaja.

12. mar 2018 o 21:43 Peter Kováč

video //www.sme.sk/vp/36556/

BRATISLAVA. Odchádza ako najdlhšie slúžiaci minister v histórii novodobého Slovenska. Za roky strávené nielen na čele rezortu vnútra, ale aj celkovo v politike, si Robert Kaliňák vybudoval zázemie, vďaka ktorému sa môže jeho vplyv prejaviť aj po jeho oficiálnom odchode z rezortu.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Platiť by to mohlo najmä v prípade, ak by ho nahradila štátna tajomníčka rezortu Denisa Saková. Okrem nej sa hovorí tiež o exministrovi obrany Martinovi Glváčovi, ktorý však sám na túto tému nedávno reagoval slovami, že ide len o dohady.

SME prináša profily oboch kandidátov, ktorí by mohli nahradiť odchádzajúceho ministra.

Denisa Saková

V zákulisí je považovaná za pravú ruku Roberta Kaliňáka. Pomáhala mu už v predošlých dvoch volebných obdobiach.