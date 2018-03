Odchod Kaliňáka Matovičovi nestačí, je to len prvý krok v očiste politiky

Ak sa svojho postu vzdá aj Fico, len vtedy sa podľa Matoviča naplní spravodlivosť.

12. mar 2018 o 11:49 (aktualizované 12. mar 2018 o 12:23) TASR

BRATISLAVA. Odchod Roberta Kaliňáka (Smer-SD) z funkcie ministra vnútra podľa opozičného hnutia OĽaNO nestačí, je to len prvý krok v očiste slovenskej politiky od korupcie a prepojení na ľudí blízkych mafii.

Na pondelkovej tlačovej konferencii to vyhlásil líder OĽaNO Igor Matovič s tým, že musí odstúpiť aj premiér Robert Fico (Smer-SD).

Spravodlivosť len s odchodom Fica

Ak sa svojho postu vzdá aj Fico, len vtedy sa podľa Matoviča naplní spravodlivosť. OĽaNO tvrdí, že sa Kaliňák nikdy nemal stať ministrom.

"Umožnil ľuďom prepojeným na mafiu ovládnuť vedenie elitného policajného útvaru NAKA, ktorú celých desať rokov zneužíval na boj voči bezbranným ľuďom ako Hedviga Malinová, voči statočným prokurátorom ako Vasiľ Špirko, opozičným politikom či policajtom," skonštatoval Matovič.

Kaliňák podľa jeho slov zneužíval svoje postavenie na vlastné obohacovanie, zneužíval políciu v prospech koaličnej strany Smer-SD a jej sponzorov s plným vedomím premiéra Fica.

Odchod Kaliňáka je nedostatočný aj pre iných

Poslanec Národnej rady SR za hnutie Sme rodina Milan Krajniak považuje rezignáciu Kaliňáka za logické vyústenie toho, čo sa posledné dva týždne na politickej scéne deje.

"Ale za hnutie Sme rodina môžem povedať, že kozmetické zmeny vlády už nepomôžu. Mala by odísť celá vláda," uviedol Krajniak s tým, že rozhodnúť o budúcej vláde by mali ľudia v predčasných voľbách. Či odchod Kaliňáka bude koaličným stranám Most-Híd a SNS stačiť, odhadnúť nevedel. Podľa neho to však bude známe najneskôr v utorok.

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) odstúpenie Kaliňáka z funkcie vníma ako nedostatočné vzhľadom na okolnosti, ktoré sú spojené s brutálnou popravou dvoch mladých ľudí. Ako sa uvádza v stanovisku KDH, ktoré agentúre SITA poskytol hovorca Stano Župa, požiadavka na odstúpenie premiéra Roberta Fica je stále aktuálna.

V pondelok oznámil Robert Kaliňák, že končí vo funkcii ministra vnútra. Týmto krokom chce zachovať stabilitu na Slovensku. Vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej je pre neho vec, s ktorou sa dá podľa jeho slov veľmi ťažko vyrovnať. Kaliňákov odchod z funkcie žiadal koaličný Most-Híd.

Vládna kríza a napätie prišli po vražde investigatívneho novinára a jeho snúbenice a po zverejnení Kuciakovho nedokončeného článku, ktorý hovorí o prepojení politikov na taliansku mafiu. Jeho demisiu chcela aj opozícia a táto požiadavka zaznela i od ľudí na minulotýždňových zhromaždeniach Postavme sa za slušné Slovensko.