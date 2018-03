Gašpar na znalcov reagovať nechce, vyhovára sa na Čižnára

Slovenská spoločnosť pre súdne lekárstvo kritizuje policajného prezidenta Tibora Gašpara za obhliadku tiel pri vražde novinára.

12. mar 2018 o 21:39 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Účelové ospravedlňovanie zlyhania polície a dehonestácia súdneho lekárstva. Tak hodnotí Slovenská spoločnosť pre súdne lekárstvo vysvetlenia policajného prezidenta Tibora Gašpara toho, že telo Jána Kuciaka a jeho snúbenice neprišiel obhliadať súdny znalec.

Hoci pred tým, s tým nemal problém, Gašpar sa k tomu už viac vyjadrovať nechce a vyhovára sa na zákaz prokuratúry informovať o priebehu vyšetrovania.

Prečítajte si tiež: Súdni lekári kritizujú Gašpara. Tvrdia, že pri vražde Kuciaka polícia zlyhala

„Na základe pokynu dozorového prokurátora nie je možné zo strany polície poskytovať informácie k prípadu dvojnásobnej vraždy, ani k čiastkovým informáciám z vyšetrovania prípadov s tým súvisiacich,“ píše v stanovisku policajné prezídium.

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár pritom už v piatok povedal, že žiadne embargo nevydal a že si všimol, že prokurátori a policajti sa boja poskytnúť akúkoľvek informáciu.

„Každý to volá embargo, ale to embargo to nie je. Povedal som, že sa bude informovať, len vtedy keď sa má o čom informovať,“ povedal Čižnár.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Dodal však, že tomu rozumie, pretože sa ich slová prekrúcajú.

Súdny znalec

Viacerými médiami pred niekoľkými dňami prebehla správa, že lekár privolaný na obhliadku tiel novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej bol patológ a nie súdny lekár.

V takýchto citlivých prípadoch ako je vražda novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej by mal byť na mieste súdny lekár znalec a nie len bežný lekár, ktorý má v tom čase službu, povedal vtedy pre SME Norbert Moravanský, súdny lekár a znalec.

Prečítajte si tiež: Súdny lekár Moravanský: Obhliadka tela novinára mohla byť neprofesionálna

„Ak sa preukáže, že na mieste bolo dovolené vykonať úkony prehliadky tiel zomretých niekomu inému, ako je súdny lekár s atestáciou, tak by som to považoval za problém,“ povedal Moravanský.

Na tlačovej konferencii minulý týždeň Gašpar vysvetľoval, že pri prehliadke tiel obetí trestného činu vraždy postačuje lekár, ktorý má školenie od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Gašpar tiež povedal, že niekedy je prospešné, ak súdny znalec pri pitve „nie je dotknutý miestom činu.“

Gašparove vysvetlenia

Gašparove vyjadrenia priamo odporujú tomu, čo pre SME hovoril Moravnanský.

„Ak tam takýto profesionál nebol, musí súdny znalec pracovať s informáciami z druhej ruky, ktoré mu poskytol niekto, kto s takýmito prípadmi nerobí každý deň, a teda nemá náležité či dokonca žiadne skúsenosti,“ povedal vtedy Moravanský.

Podobne Gašparove tvrdenia hodnotí predseda spoločnosti Boris Ťažký.

„Prítomnosť súdneho lekára na mieste trestného činu vraždy považujeme za nanajvýš potrebnú a opodstatnenú elementárnu logiku samotného vyšetrovanie,“ povedal Ťažký v stanovisku spoločnosti.