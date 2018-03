Bugár chce s SNS rokovať o predčasných voľbách, Fico ich odmieta

Ak sa Most-Híd nedohodne s koaličnými partnermi, Most vystúpi z koalície.

12. mar 2018 o 23:31 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Most-Híd žiada predčasné voľby, Smer ich odmieta, SNS sa im v oficiálnych vyjadreniach nebráni. Takto vyzerá situácia vo vládnej koalícii po osemhodinovom rokovaní Republikovej rady strany Most-Híd. Členovia strany na nej rokovali o tom, či odídu z koalície.

Predseda Mosta Béla Bugár v pondelok neskoro večer oznámil, že Most sa na Republikovej rade uzniesol, že chcú predčasné voľby. Počas rokovania odbehol na úrad vlády oznámiť koaličným partnerom výsledok, po návrate pokračoval Most v rokovaniach.

"Premiér sa odmietol dohodnúť na predčasných voľbách, teraz budeme rokovať s SNS,“ povedal Bugár na tlačovke. Ak sa koalícii na nich nepodarí dohodnúť, Most podľa neho vystúpi z koalície.

Danko je na debaty pripravený

Prečítajte si tiež: Minúta po minúte: Most-Híd chce predčasné voľby, rokovať bude s SNS

Rokovať s partnermi chcú o termíne volieb. Predčasné voľby by podľa Bugára mohli byť skôr než komunálne. Či v prípade, ak SNS nebude ochotná dohodnúť sa na predčasných voľbách, podporí Most v parlamente opozičný návrh na vyslovenie nedôvery Ficovej vláde nepovedal s tým, že je to ešte predčasné. Na vyslovenie nedôvery je potrebných 76 hlasov.

Situáciu by však podľa neho mala vyriešiť koalícia. "Vládna koalícia to má v rukách," vysvetľoval Bugár, čo znamená rokovanie s partnermi o predčasných voľbách.

Na predčasné voľby je potrebných 90 hlasov, takže by ich Smer aj SNS mohli zablokovať. Po vystúpení Mosta by tak vláda mala v parlamente menšinu. Predseda SNS a šéf parlamentu Andrej Danko však už v pondelok poobede na tlačovke viackrát naznačil tento scenár.

"My sme pripravení na rekonštrukciu vlády podľa predstáv premiéra a podľa predstáv Kisku. Ale ak nie, sme pripravení aj na debaty o predčasných voľbách," povedal Danko a viackrát ich vo svojom vystúpení spomenul.

Po Bugárovej tlačovke reagoval aj podpredseda SNS a poslanec Anton Hrnko. "Nemáme žiadne obavy z vývinu situácie. Pre nás je dôležité, aby vláda dovládla až do dňa volieb," povedal.

Kaliňáka mohli stiahnuť skôr

Prečítajte si tiež: Česká novinárka Svobodová: Fico hrá o život, Sorosom si pripravuje pôdu na predčasné voľby

Ešte pred rokovaním Republikovej rady Mosta poslanec František Šebej povedal, že odchod premiéra by si ešte vedel predstaviť pre svoje zotrvanie v koalícii. Naznačil, že v opačnom prípade z koalície odíde.

Po konci rokovania Mosta však členovia ešte pred tlačovkou skončili a nechceli sa k ničomu vyjadrovať. Odkazovali pritom na Bugára.

Predseda Mosta sa vyjadril aj k odstúpeniu Kaliňáka. "Možno by bolo lepšie, keby sa Smer skôr rozhodol stiahnuť pána Kaliňáka," reagoval.

Odchod Kaliňáka bol požiadavkou Mosta-Híd. Reagovala tak na vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. Most to odôvodňoval upokojením napätej situácie. Časť verejnosti nedôveruje vyšetreniu vraždy pod vedením Kaliňáka. Minulý piatok protestovali po celom Slovensku desiatky tisíce ľudí.