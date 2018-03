Šéf zastúpenia eurokomisie sa stretol s Kiskom, predstavil plány a ciele

Ladislav Miko diskutoval s prezidentom o situácii v regióne z hľadiska postojov k Európe.

13. mar 2018 o 14:05 SITA

BRATISLAVA. Plány a ciele Zastúpenia Európskej komisie (EK) na Slovensku predstavil vedúci zastúpenia Ladislav Miko na dnešnom prvom, inauguračnom stretnutí u hlavy štátu.

Vedúceho Zastúpenia EK na Slovensku prijal prezident Andrej Kiska v utorok o 11:00 v Prezidentskom paláci v Bratislave po prvý raz od Mikovho nástupu do funkcie 1. januára tohto roka.

Ako Miko pre agentúru SITA povedal po prijatí u prezidenta, o aktuálnej vnútropolitickej situácii s prezidentom nehovorili.

„Samozrejme, že tá situácia nastala, ale naše stretnutie bolo plánované dávno predtým, takže toto nebolo predmetom tohto rokovania,“ konštatoval Miko.

Doplnil, že Zastúpenie EK na Slovensku situáciu sleduje: „Samozrejme, že sleduje, je to veľmi dôležité, čo sa v tejto republike deje a je dôležité, ako to dopadne.“

Účasť vo voľbách

Približne polhodinové stretnutie vedúceho zastúpenia EK s prezidentom bolo podľa Mika venované predovšetkým situácii v regióne z hľadiska postojov k Európe, konkrétne Slovenska a krajín V4.

Diskutovali aj o tom, „aké máme ciele alebo predstavy o príprave na voľby do Európskeho parlamentu, ktoré budú v budúcom roku a do akej miery sa podarí Slovensku odlepiť sa z toho nelichotivého posledného miesta volebnej účasti na európskych voľbách“, priblížil pre SITA Miko rozhovor s hlavou štátu.



Voľby do Európskeho parlamentu pritiahli v máji 2014 k volebným urnám 13,05 percenta oprávnených voličov, čo bola najnižšia účasť v celej Európskej únii. Pritom záujem o eurovoľby u nás klesá.

V prvých eurovoľbách, ktoré sa v SR konali v roku 2004, sa na hlasovaní zúčastnilo 16,96 percenta voličov a po piatich rokoch prišlo na Slovensku k urnám v eurovoľbách 19,64 percenta voličov.

Náhrada za Chreneka

Ladislav Miko sa ujal funkcie vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku 1. januára tohto roka. Nahradil Dušana Chreneka, ktorý pozíciu zastával od roku 2012.

Miko má rozsiahle znalosti o inštitúciách EÚ, ktoré získal počas svojho viac ako desaťročného pôsobenia na vysokých postoch v Európskej komisii, a takmer dvadsaťročné skúsenosti z českej a slovenskej verejnej správy.

Miko nastúpil do EK v roku 2005 na miesto riaditeľa v rámci Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie.

V roku 2011 sa stal zástupcom generálneho riaditeľa na Generálnom riaditeľstve EK pre zdravie a bezpečnosť potravín, zodpovedným za bezpečnosť potravinového reťazca.