SNS nechce o voľbách hovoriť pred pádom vlády, hovorí sa aj o výmene Fica

Predseda parlamentu Andrej Danko z SNS priznal, že v koalícii sa rozprávajú aj výmene premiéra. Lídri strán rokovali po celý deň.

13. mar 2018 o 18:12 Peter Kapitán, Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Ak vládni partneri neodsúhlasia predčasné voľby, Most-Híd odchádza z koalície, oznámila strana v pondelok večer.

Po niekoľkých hodinách a stanovisku SNS, že o voľbách je ochotná rokovať len po páde vlády, už niektorí členovia Mosta naznačovali, že sú aj iné možnosti - najviac sa spomínala zásadná rekonštrukcia vlády či výmena premiéra.

"Budeme sa snažiť nájsť 90 hlasov, ak sa však nenájdu, mohlo by prísť aj k zásadnej rekonštrukcii vlády," povedal podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar z klubu Mosta-Hídu. Na predčasné voľby je potrebných 90 hlasov, takže Smer aj SNS by ich mohli zablokovať.

Hoci šéf SNS a predseda parlamentu Andrej Danko od začiatku týždňa viackrát spomenul predčasné voľby, na debatu o nich budú pripravení, až keď padne vláda. Môže to naznačovať aj to, že SNS nechce byť stranou, ktorá pád vlády zapríčiní.

"Vyjadrenie pána predsedu Mosta-Hídu ešte nevnímam ako ukončenie tejto vlády, vnímam to ako odkaz, že keďže nie je možná rekonštrukcia vlády podľa ich predstáv, navrhujú predčasné parlamentné voľby," odôvodnil Danko.

19. marca By mal parlament rokovať o vyslovení nedôvery predsedovi vlády Robertovi Ficovi zo Smeru.

S koaličnými partnermi preberali podľa Danka viaceré možnosti, napríklad aj rekonštrukciu vlády. "Ani táto téma nie je zavrhnutá," povedal. Nevylúčil, že sa rozprávali aj o výmene premiéra Roberta Fica zo Smeru. "Ale v žiadnej z týchto vecí nedošlo k pokroku," dodal.

Ponuku Smeru na výmenu premiéra však nepotvrdil minister životného prostredia László Sólymos z Mosta-Hídu.

Práve výmena premiéra by podľa informácií SME mohla zmeniť postoj Mosta na budúcnosť koalície. Ak by Fico odišiel z postu, stačilo by to aj poslancovi Františkovi Šebejovi, ktorý to povedal pred pondelňajším rokovaním Republikovej rady.

Na Úrade vlády bolo rušno

Po osemhodinovom rokovaní prišiel Most v pondelok neskoro večer s uznesením, kde požaduje predčasné voľby a chce sa na nich dohodnúť s koaličnými partnermi. Voľby by podľa Bugára mohli byť skôr ako komunálne, ktoré vychádzajú na jeseň.

Priznal však, že Fico ich odmieta, a preto v utorok plánovali rokovanie s SNS. Dodal, že ak sa na predčasných voľbách nedohodnú, Most odíde z koalície.

Mostu už nestačil odchod ministra vnútra Roberta Kaliňáka, ktorý žiadal po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

“ Keď budeme musieť rokovať týždeň, budeme rokovať týždeň, keď budeme musieť rokovať v noci, budeme rokovať. Všetko je stále v hre. „ Béla Bugár, predseda Mosta-Hídu

Všetri traja koaliční lídri sa v priebehu utorka viackrát stretli na Úrade vlády. Bugár aj Danko tam odbiehali z parlamentu, kde sa začala marcová schôdza. Na Úrade vlády od rána rokovali aj predstavitelia Smeru s Erikom Tomášom, ktorý je mediálnym poradcom premiéra.

"Keď budeme musieť rokovať týždeň, budeme rokovať týždeň, keď budeme musieť rokovať v noci, budeme rokovať. Všetko je stále v hre," povedal Bugár v parlamente po jednom zo stretnutí koaličných partnerov.

Neskôr do budovy Úradu vlády prišli aj podpredsedovia Juraj Blanár a Richard Raši a predseda poslaneckého klubu Smeru Martin Glváč. Vo dverách sa poobede objavil aj odchádzajúci generálny manažér Ján Richter.

Krátko pred štvrtou poobede premiérova hovorkyňa Beatrice Szabóová oznámila, že s najväčšou pravdepodobnosťou budú rokovania trvať dlho a koaliční lídri žiadne stanovisko neposkytnú.

Maďarič inú možnosť nevidí

O predčasných voľbách ako o najpravdepodobnejšej možnosti po rokovaní poslaneckého klubu Smeru hovoril Ján Podmanický. Aj podľa exministra kultúry a od utorka radového poslanca Smeru Mareka Maďariča by predčasné voľby boli najlepším riešením.

„Ak by sa určité rozhodnutia urobili v správnom čase, situácia mohla byť úplne iná, pokojnejšia. Nemyslím si, že by bolo úplne najhoršie, ak by táto koalícia po určitých krokoch pokračovala,“ povedal Maďarič. Narážal pri tom na odstúpenie ministra vnútra Kaliňáka, ktoré prišlo až po dvoch týždňoch od vraždy a masívnych občianskych protestoch.

Priamej odpovedi na otázku, či bol podľa neho správny krok, keď premiér Robert Fico začal na tlačových konferenciách konšpirovať v súvislosti s finančníkom Georgeom Sorosom, sa vyhol. Povedal však, že podráždená reakcia Mosta-Hídu na tieto vyhlásenia bola zrejme oprávnená.

Matovič chce nové SDK

Opozícia sa po pondelkovom vyhlásení Bugára už naplno začala pripravovať na predčasné voľby. SaS stiahla z programu rokovania parlamentu všetky svoje návrhy s odôvodnením, že stratil legitimitu a mal by už len „svietiť a kúriť“.

Líder OĽaNO Igor Matovič zasa na tlačovej konferencii vyzval na „vytvorenie nového SDK". Slovenská demokratická koalícia vznikla pred voľbami v roku 1998 ako protiváha Mečiarovmu HZDS. Matovič vyhlásil, že sú pripravení pomôcť každej demokratickej strane, pri ktorej by hrozilo, že sa vo voľbách nedostane do parlamentu.

Pripomenul posledné voľby, v ktorých dostalo KDH 4,9 percenta hlasov a len tesne sa nedostalo do parlamentu. Podobne SMK získalo o niečo viac ako štyri percentá.Výzva zrejme smerovala aj k novovzniknutým stranám ako Spolu či Progresívne Slovensko. Ich preferencie sa v súčasnosti pohybujú na úrovni necelých dvoch percent.