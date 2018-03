Exekučná amnestia, trasportéry ani dostavba Rázsoch nebudú. Po vláde ostanú nedokončené projekty

Koalícia mala rozbehnuté miliónové projekty, z ktorých v prípade predčasných volieb zrejme zíde. Viaceré z nich v opozícii nemajú podporu.

14. mar 2018 o 12:39 Peter Kováč, Martina Raábová

BRATISLAVA. Predčasné voľby, ktoré pripadajú do úvahy už v polčase súčasného riadneho volebného obdobia, narušia plány viacerých ministrov kabinetu Roberta Fica. Už v najbližších mesiacoch totiž mala vládna koalícia v pláne presadiť viaceré opatrenia či investície, ktoré by ovplyvnili životy mnohých Slovákov či zasiahli do podoby krajiny.

Na niektoré, ako napríklad exekučnú amnestiu, totiž čakajú tisíce ľudí, podobne ako na novú nemocnicu v Bratislave určenú celému Slovensku.

Prinášame prehľad toho, ktoré rozbehnuté projekty sa v prípade predčasných volieb nemusia dostať do záverečnej fázy, prípadne o nich bude zrejme rozhodovať až nová vláda.

Nová nemocnica v Bratislave

Riešenie roky chátrajúcej rozostavanej nemocnice na Rázsochách v Bratislave mal premyslené minister zdravotníctva Tomáš Drucker.

Budovu plánoval zbúrať a na jej mieste postaviť úplne novú nemocnicu za 263 miliónov eur. Šlo by o univerzitnú nemocnicu, ktorá sa mala stať celoslovenským medicínskym komplexom.

Ministerstvo koncom januára vyhlásilo predbežné oznámenie o verejnej súťaži na dodávateľa búracích prác. Len tie mali vyjsť na 17 miliónov eur bez dane.

Na Rázsochy mala pritom dosiaľ každá vláda iný názor. Striedavo ich chceli dostavovať, búrať a stavať nanovo či dokonca postaviť novú nemocnicu v úplne inej lokalite.

Exekučná amnestia

Jedno z najočakávanejších opatrení súčasnej vlády, ktorého schválenie malo byť vecou najbližších týždňov. Návrh jeho presnej podoby predstavila ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská koaličným partnerom ešte v januári.