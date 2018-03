Drucker bude obstarávať lineárne urýchľovače za desiatky miliónov eur

Súťaž spustí v najbližších dňoch.

14. mar 2018 o 13:22 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo zdravotníctva finišuje s prípravou centrálneho obstarávania lineárnych urýchľovačov. Súťaž spustí v najbližších dňoch.

"Verím, že tak ako pri CT prístrojoch, sa nám aj tu podarí centrálne vysúťažiť výrazne nižšie ceny," povedal minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker (nominant Smeru).

Rezort definoval predpokladanú hodnotu zákazky na úrovni 57 miliónov eur s DPH, očakáva, že cez súťaž sa ju podarí ďalej znížiť.

Nákupy ťažkej techniky sa budú realizovať prostredníctvom kapitálových výdavkov rezortu. Cena takzvanej ťažkej techniky sa za jeden kus rádovo pohybuje v miliónoch eur.

S víťaznými dodávateľmi bude uzavretá zmluva na dva roky, rezort zdravotníctva predpokladá, že slovenské nemocnice nakúpia prostredníctvom centrálneho obstarávania 16 lineárnych urýchľovačov. Prvé by sa mali dostať do nemocníc ešte do konca tohto roka - a to do Národného onkologického ústavu, fakultnej nemocnice v Trenčíne a Prešove.

Ministerstvo zdravotníctva končí aj s prípravou ďalších centrálnych obstarávaní. V priebehu niekoľkých týždňov by sa mala vyhlásiť súťaž na nákup magnetických rezonancií a následne monitorov vitálnych funkcií či infúznej techniky.

Rezort doposiaľ uskutočnil centrálne obstarávanie CT prístrojov.