Dohoda o predčasných voľbách by mohla byť už v júli, Číž ho potvrdil ako jeden z najskorších termínov

Všetci poslanci Mosta budú podľa Hrnčiara v pondelok hlasovať v súlade s uznesením rady

14. mar 2018 o 14:44 (aktualizované 14. mar 2018 o 14:55) SITA, TASR

BRATISLAVA. Strana Most-Híd rokuje o predčasných voľbách. Hoci dohoda ešte oficiálne nie je, termíny už v kuloároch spomínajú. Hovorí sa o 7. júli, ale aj o septembri.

Poslanec Smeru Miroslav Číž TASR potvrdil, že termín 7. júl sa na klube spomínal ako jeden z možných najskorších. "Ale nič nie je uzavreté, stále sa rokuje," zdôraznil s tým, že sa debatuje o rôznych možnostiach.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Most bude pri hlasovaní jednotný

Prečítajte si tiež: Utraťte tú chromú kačku

Je platné uznesenie z pondelňajšej Republikovej rady Mosta-Híd, každý poslanec v klube Mosta-Híd to rešpektuje a bude hlasovať v súlade s týmto uznesením.

V stredu to v parlamente pre novinárov povedal podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar (klub Mosta-Híd). Ako dodal, on aj jeho kolegovia sa s uznesením "plne stotožňujú". Na hypotetické otázky nechcel špekulovať.

Bugár rokuje s Ficom

"Most rokuje o predčasných voľbách, verím, že tieto rokovania čím skôr dospejú do úspešného konca. Celý klub Mosta bude hlasovať v súlade s uznesením," povedal Hrnčiar s tým, že by sa to malo vyriešiť do najbližších hodín, maximálne dní.

Prečítajte si tiež: Slovensko nepotrebuje rekonštrukciu vlády, ale krajiny

Vysvetlil, že s premiérom a predsedom Smeru Robertom Fico rokuje Béla Bugár.

Vylúčil, že či už on alebo jeho kolegovia, ktorí do klubu Mosta prestúpili po rozpade Siete, by sa s niekym stretli a rokovali o situácii. Opakoval, že budú hlasovať v súlade s klubom.

V pondelok zasadla Republiková rada Mosta-Híd. Buď budú predčasné parlamentné voľby, alebo vystúpia z koalície, uzniesli sa. Od utorka rána prebiehajú rokovania v rôznych formátoch, vrátane koaličných rokovaní.