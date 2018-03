Bývalý policajný vyšetrovateľ Šáray: Milión za dolapenie vraha môže zmariť vyšetrovanie

Policajti nie sú malé deti v škôlke. Mali by mať priestor na svoju prácu.

14. mar 2018 o 18:48 Peter Kapitán

Bývalý policajný vyšetrovateľ Július Šáray v minulosti riešil aj vraždu Róberta Remiáša. Z polície odišiel v roku 2008, dnes pracuje ako advokátsky koncipient. V rozhovore pre SME hovorí, že vražda Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sa zrejme bude vyšetrovať roky.

Je problém, ak medzi vraždou a príchodom prvých policajtov na miesto činu prejde niekoľko dní?

„Najväčší problém je v tom, že ak sa vražda naozaj stala v stredu a polícia tam prišla v nedeľu v noci, sú to štyri dni. Pri takomto type trestného činu je dôležitá horúca stopa, teda 24 až 48 hodín po čine. A v tomto prípade o nejakej horúcej stope nemôže byť reč.“

Čo presne je horúca stopa?

„Môže to byť napríklad kamerový záznam s tvárou človeka alebo svedok, ktorý práve niekoho videl. Alebo napríklad zhorené auto za dedinou, prípadne krádež auta v stredu večer v Galante. To sú stopy, ktoré by mohli byť ukazovateľmi, že vražde predchádzal nejaký sprievodný trestný čin. Dôležité je to preto, že sa to dá rýchlo zistiť.“

So štvordňovým odstupom už takéto stopy nemajú zmysel?

„Čas hrá v prospech páchateľa. Čím neskôr sa trestný čin zistí, tým je menšia pravdepodobnosť, že sa niečo takéto nájde. Keby sa to zistilo v stredu, dá sa urobiť množstvo operatívnych vecí, získať kamerové záznamy z čerpacích staníc, z diaľnic alebo tunelov. Tam by sa dalo možno niečo zistiť, ale na to je štvordňový odstup veľmi dlhý.“

Čo urobí vyšetrovateľ ako prvé, keď príde na miesto činu?

„V prvom rade musí na miesto prísť tím ľudí, vyšetrovateľ by ich mal riadiť. Musí sa urobiť obhliadka miesta činu, ktorú neviete zopakovať. Tou sa začína aj trestné stíhanie. Z taktického hľadiska treba zdokumentovať miesto činu. Väčšinou sa to robí na videozáznam, čiže technik, ktorý má kameru, všetko natočí, môže opísať, čo vidí. Ale môžu sa spraviť aj fotografie.“

Takže sa zaznamená, v akej pozícii boli telá, koľko šálok kávy bolo na stole a podobne?

„Všetko sa musí zaznamenať, pretože keď tam niekto vbehne, môže sa to meniť. Kedysi nám Nemci prezentovali systém, pri ktorom si miesto nafotografuje a vloží sa to do počítačového programu, ktorý z toho spravil 3D obraz. Tak si môže hocikto pozrieť, ako miesto činu vyzeralo na začiatku.“

Ako sa po prvej obhliadke miesta činu pokračuje?

„Musia prísť technici a vyšetrovateľ musí stanoviť presný postup. Sú na to aj knihy, ale mali by to robiť skúsení ľudia, ktorí vedia, kde sa najčastejšie robia chyby a snažia sa im vyhnúť. Ak sa rozprávame o telách, musí sa zavolať patológ. Ten, kto vraždu dokumentuje, musí vedieť, koho zavolá, aký kvalitný je to lekár a aké robí posudky. Patológ vie veľa vecí vyriešiť na mieste, povedať, čo si treba všímať, prípadne čo ďalšie potrebuje.“

Bola chyba, že na mieste bol obyčajný patológ a nie súdny lekár?

„Pri obyčajných prípadoch môže stačiť aj obyčajný patológ z nemocnice, ktorý skonštatuje smrť a napíše úmrtný list. Pri takýchto prípadoch by bolo dobré, aby tam bol renomovaný odborník, ktorý vie hneď na mieste činu upozorniť na to, čo ho zaujíma. Lebo niekedy si to nemusí všimnúť ani technik, ani vyšetrovateľ.“