Organizátorka protestov Farská: Je smutné vidieť, kam je Smer ochotný zájsť

Protesty za novú vládu a vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej pokračujú.

14. mar 2018 o 18:39 Roman Cuprik

Najprv tomu nemohla uveriť, potom počúvala od starších ľudí, že im to pripomína mečiarizmus. KAROLÍNA FARSKÁ minulý rok organizovala protesty proti korupcii a teraz je jedna z organizátoriek protestov za rekonštrukciu vlády, ktoré sa spustili po vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Ľudia sú podľa nej v týchto dňoch aktívnejší, pretože sa boja, no predstavitelia Smeru radšej šíria konšpiračné teórie a odvádzajú pozornosť od podstaty problému.

Hovoríme spolu krátko po vašej písomnej maturite. Dá sa škola stíhať popri organizovaní protestov každý týždeň?

„Stihla som sa na maturitu pripraviť aj popri protestoch, keďže som sa učila celé štyri roky a maturitné otázky v podstate len zhrnú doterajšie učivo. Navyše všetky moje ostatné aktivity šli do úzadia, takže to normálne zvládam. Nie som človek, ktorý by dlho vydržal len so štyrmi hodinami spánku denne.“

Prečo pokračujete v protestoch?

„Stále nevidíme dostatočné výsledky. Navyše si myslíme, že by politici mali vidieť, že občiansky tlak tu pretrváva aj po minulom týždni. Demisia ministra vnútra nie je dostatočná a vláda stále nepadla.“

Ostávajú aj vaše požiadavky?

„Žiadame demisiu vlády, pretože dôvera ľudí voči nej je mizivá. Taktiež to, aby bola vyšetrená vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.”