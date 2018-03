Skoro dve tretiny ľudí si želajú odchod Fica

Premiérovi Robertovi Ficovi dôveruje len 20 percent z ľudí oslovených v prieskume, za jeho zotrvanie v úrade nie je ani 12 percent.

14. mar 2018 o 18:18 Peter Kapitán

BRATISLAVA. Protivládne protesty ale najmä vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej spôsobili prepad dôvery v premiéra Roberta Fica zo Smeru. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý urobila pre Denník N.

Viac ako 60 percent oslovených ľudí v prieskume odpovedalo, že predsedovi vlády nedôveruje a mal by odstúpiť. Ani nie 12 percent povedalo, že by mal zostať premiérom aj naďalej. Takmer polovica oslovených ľudí taktiež odpovedala, že by mala súčasná vládna koalícia skončiť a nasledovať by mali predčasné voľby.

Premiér Fico už nemá podľa prieskumu dôveru ani medzi voličmi koaličných strán Most - Híd a SNS. V prípade voličov Mosta je za Ficov odchod 70 percent oslovených, pri voličoch SNS sa nedôvera pohybuje na úrovni 60 percent opýtaných ľudí.

Spomedzi sympatizantov Smeru Fica vo funkcii premiéra ďalej nepodporujú len tri percentá respondentov, vo všeobecnosti však dôvera vo Fica klesá aj medzi nimi. Dôvera v Roberta Fica sa neznížila len u 60 percent respondentov.