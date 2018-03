Prieskum Focusu: Smer výrazne klesol, získal by len 20 percent hlasov

Súčasná vláda by v parlamente obsadila 61 kresiel.

14. mar 2018 o 19:27 (aktualizované 14. mar 2018 o 19:41) Andrej Kuzmány

BRATISLAVA. Parlamentné voľby by vo februári vyhral Smer so ziskom 20,2 percenta hlasov. V Národnej rad by tak obsadil 35 mandátov.

Do parlamentu by sa spolu dostalo osem strán.

Druhá by bola SaS (14 percent, 24 mandátov) a tretie OĽaNO (10,4 percenta, 18 mandátov). Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý robila agentúra FOCUS v dňoch 7 až 13. marca na vzorke 1012 ľudí.

Prieskum FOCUS marec 2018 agentúrou Focus v období od 07.03.2018 do 13.03.2018 Do parlamentu postupujú len strany, ktoré získajú aspoň 5 percent hlasov

Respondentom bola položená otázka: "Predstavte si, že by sa parlamentné voľby konali tento víkend a kandidovali by nasledujúce politické strany a hnutia. Ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?"

Pre najsilnejšiu stranu Smer je výsledok 20,2 percenta výrazne najslabší za dlhé obdobie a zároveň predstavuje značný pokles oproti poslednému prieskumu. V januári mu Focus nameral 25,5 percenta.

Päťpercentné kvórum by dosiahli aj Sme rodina - Boris Kollár (10,4 percenta, 18 mandátov) Kotleba - ĽSNS (10,1 percenta, 17), SNS (10 percent, 17), KDH (7 percent, 12) a Most-Híd (5,6 percenta, 9).

Terajšia vláda Smer, SNS a Most-Híd by tak dosiahla 61 mandátov, opozícia by bez ĽSNS mala 72 kresiel.

Voliť by išlo 63,7 percenta opýtaných, 21,8 percenta by voliť nešlo a 14,5 percenta odpovedalo "neviem".