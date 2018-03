Vláda podľa Blahovej nepočúva hlas ľudí, výmena figúrok nestačí ani podľa Remišovej

Fico sa podľa Remišovej vyjadril, akoby ľudia boli nesvojprávni a nevedeli si vybrať správne.

14. mar 2018 o 21:08 (aktualizované 14. mar 2018 o 22:37) TASR

BRATISLAVA. Vláda nepočúva hlas ľudí, ktorí žiadajú pád vlády a predčasné parlamentné voľby. Občanom iba výmena figúrok nestačí.

Uviedla to predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová v reakcii na vyjadrenie premiéra Roberta Fica (Smer), ktorý oznámil, že je pripravený podať demisiu, ak prezident SR Andrej Kiska splní jeho podmienky.

Fico sa mal znížiť k vydieraniu

"Táto vládna kríza nie je o výmene figúrok. Stali sme sa svedkami, že Robert Fico navrhuje výmenu figúrok. Vláda ale nie je o ňom, ale o štruktúrach prerastených do každého kúta štátu. Nemôže to stačiť nám ani občanom a rozhodne im to nestačí," vyhlásila Blahová.

SaS považuje za úbohé, že sa Fico znížil k vydieraniu prezidenta. "Prezident má silný mandát, je priamo volený občanmi a je to jeho rozhodnutie, ako naloží s demisiou premiéra," zdôraznila Blahová.

Komentovala aj správanie Mosta-Híd, ktorý dosiaľ oficiálne žiadal predčasné voľby a hrozil odchodom z koalície, ak sa na nich s partnermi nedohodne. Zmenu postoja označila Blahová za páchanie verejnej samovraždy.

Remišová hovorí tiež len o výmene figúrok

"Béla Bugár hovoril, že ide rokovať o predčasných voľbách, ale dnes zradil ľudí na námestiach," myslí si líderka OĽaNO Veronika Remišová. Podľa nej je jedno, či je premiérom Robert Fico alebo nejaká jeho figúrka, keďže Fico ostáva predsedom Smeru.

Vládnu koalíciu držia podľa nej pokope kšefty - nákup za miliardu na ministerstve obrany a rabovanie eurofondov. Zároveň sa ohradila voči vyjadreniam Fica, že nemôže nechať vládnuť opozíciu a preto nebudú predčasné voľby.

"Fico priznal, že Slovensko je v kríze, no zároveň hádzal vinu na médiá, opozíciu. No za to, že Slovensko je v kríze, môže v prvom rade táto vládna koalícia," povedala Remišová.



Pokiaľ ide o predčasné voľby, Robert Fico sa podľa Remišovej vyjadril, akoby ľudia boli nesvojprávni a nevedeli si vybrať alternatívu.

"Je absurdné, aby dnes tvrdil, kto a s kým bude v budúcej vláde. Takto sa k ľuďom nemôže správať. My vyzývame prezidenta, aby tieto podmienky neprijal. Najpoctivejším riešením, ak ľudia stratili dôveru, sú predčasné voľby, dať ľuďom opäť príležitosť rozhodnúť sa," povedala Remišová. Ako dodala, vymeniť figúrky nestačí, keďže všade, kam sa človek pozrie, sú prepojenia na Smer.

Fico si pre svoju demisiu kladie podmienky

Predseda vlády Fico oznámil, že je pripravený podať demisiu. Po rokovaní s prezidentom SR Andrejom Kiskom, ktoré už absolvoval, má však tri podmienky.

Hlava štátu bude rešpektovať, že nového premiéra nominuje Smer, že bude rešpektovať koaličnú zmluvu troch strán a výsledky parlamentných volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu.

Robert Fico sa domnieva, že ak by v súčasnej situácii došlo na Slovensku k predčasným parlamentným voľbám, sprevádzal by ich chaos a nestabilita. "Je dôležité, aby súčasná vládna koalícia naďalej napĺňala svoj mandát od voličov. SR je v dobrej kondícii, čo je aj zásluhou súčasnej vládnej koalície. Preto je našou povinnosťou aj naďalej napĺňať vôľu ľudí a neodovzdať štát opozičným amatérom a krikľúňom," odkázal Fico s tým, že on osobne je pre to ochotný urobiť maximum.