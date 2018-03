Keď Fico podá demisiu, mimoriadna schôdza v pondelok nebude

Na mimoriadnom rokovaní sa chcela opozícia pokúsiť vysloviť nedôveru premiérovi Ficovi.

14. mar 2018 o 22:22 TASR

BRATISLAVA. Pokiaľ premiér Robert Fico (Smer) odstúpi z funkcie ako avizoval, v pondelok (19.3.) mimoriadna schôdza Národnej rady SR nebude. Nebude totiž koho odvolávať, pripomenuli predstavitelia opozície, ktorí schôdzu iniciovali.

Na mimoriadnom rokovaní sa chceli pokúsiť vysloviť nedôveru šéfovi kabinetu, čím by padla celá vláda. Premiérovou demisiou sa tak stane aj bez schôdze.

Návrh na vyslovenie nedôvery premiérovi, a teda aj celej vláde, prišiel po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a po zverejnení Kuciakovho nedokončeného článku.

V tom zavraždený novinár píše aj o údajnom prepojení vládnych politikov na kalábrijskú mafiu. Opozícia vyhlásila, že premiérovi a vláde nedôverujú, že kabinet stratil legitimitu.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Po vražde a zverejnených informáciách sa situácia skomplikovala aj vo vládnej koalícii, kde pokračuje kríza. Most-Híd žiadal hlavu ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer), ktorý napokon po niekoľkých dňoch odstúpil.

To už Mostu-Híd nestačilo a rozhodol, že chce predčasné voľby. Hovoril, že ak sa na nich s koaličnými partnermi nedohodne, odíde z koalície.

Koalícia hľadala riešenie a predseda vlády Robert Fico napokon v stredu oznámil, že je pripravený podať demisiu. Po rokovaní s prezidentom SR Andrejom Kiskom, ktoré už absolvoval, má však tri podmienky.

Hlava štátu bude rešpektovať, že nového premiéra nominuje Smer, že bude rešpektovať koaličnú zmluvu troch strán a výsledky parlamentných volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu.

Robert Fico sa domnieva, že ak by v súčasnej situácii došlo na Slovensku k predčasným parlamentným voľbám, sprevádzal by ich chaos a nestabilita. "Je dôležité, aby súčasná vládna koalícia naďalej napĺňala svoj mandát od voličov. SR je v dobrej kondícii, čo je aj zásluhou súčasnej vládnej koalície. Preto je našou povinnosťou aj naďalej napĺňať vôľu ľudí a neodovzdať štát opozičným amatérom a krikľúňom," odkázal Fico s tým, že on osobne je pre to ochotný urobiť maximum.