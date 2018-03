KDH otvorí otázku ochrany života nenarodených detí

Viacerí členovia KDH chcú, aby snem schválil podmienky účasti vo vláde, ak by sa hnutie dostalo do parlamentu.

15. mar 2018 o 8:21 SITA

BRATISLAVA. V KDH silnejú hlasy, aby sa ochrana života stala podmienkou pre účasť v budúcej vláde, ak by sa hnutie po voľbách dostalo do parlamentu.

Pred víkendovým Snemom KDH, na ktorom sa okrem volieb predsedu bude hlasovať aj o zmene stanov, silnejú v radoch členskej základne hlasy, ktoré prejavujú nespokojnosť s tým, ako KDH doposiaľ počas 28 rokov svojho pôsobenia presadzovala ochranu života.

Podmienka účasti vo vláde?

Skutočnosť, že KDH štyrikrát vstúpilo do vlády bez toho, aby sa ochrana života nenarodených detí stala prioritou, je podľa signatárov výzvy dôkazom, že KDH túto agendu napriek všeobecným deklaráciám buď nevie alebo nechce presadzovať.

V KDH koncom februára vznikla Výzva, ktorá má za cieľ zakotviť do stanov požiadavku, aby KDH vyslalo čitateľný signál kresťanskému voličovi a budúcim partnerom, že hnutie po štyroch účastiach vo vláde už nepristúpi v budúcnosti k výmene ochrany agendy života za podiel na moci, pretože by to bol podvod na kresťanskom voličovi a zrada danej agendy.

Pod výzvu sa podpísal prešovský župan a podpredseda KDH Milan Majerský, ale aj prešovský krajský predseda hnutia Fabián Novotný.

Rovnako sa za prijatie zmien do stanov vyjadrili kandidáti na predsedu KDH Richard Vašečka a Miloslav Hatala. Predsedníctvo o výzve bude rokovať v piatok, teda deň pred snemom.

Zriadenie rodinných centier

Výzva požaduje, aby keď od roku 1989 po viac ako 400 000 vykonaných interrupciách, nebolo na Slovensku “jednoduchšie vybaviť si hypotekárny úver ako zabiť počaté dieťa”.

Výzva požaduje, aby matka nemohla byť za podstúpenie interrupcie nikdy trestne stíhaná, aby sa zriadili prorodinné centrá na úrovni okresov, kde bude ženám v núdzi poskytovaná všestranná právna a psychologická podpora, má sa posilniť prolife výučba na školách a zavedenie daňovej úľavy rodinám od momentu potvrdenia tehotenstva.