Generálna prokuratúra sa rýchlejšie dostane ku podozreniam z korupcie

Úrad pre verejné obstarávanie a Najvyšší kontrolný úrad podpísali dohody s Generálnou prokuratúrou.

15. mar 2018 o 11:51 (aktualizované 15. mar 2018 o 12:29) TASR

Bratislava 15. marca (TASR) - Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák podpísal dohody o spolupráci s generálnym prokurátorom (GP) SR Jaromírom Čižnárom, predsedom Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Karolom Mitríkom a predsedom Protimonopolného úradu (PMÚ) SR Tiborom Menyhartom.

Dohoda posilní súčinnosť

"Podpísaním týchto dokumentov s najvyššími predstaviteľmi štátnych inštitúcií dochádza k efektívnejšej a dôslednejšej kontrole pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Dohoda s GP je kľúčová v tom, že sme sa dohodli na súčinnosti v prípade podávania trestných oznámení. ÚVO chce byť aktívny pri pokrývaní nekalých praktík, ktoré sa môžu vyskytnúť pri verejnom obstarávaní, ako aj v boji proti korupcii," uviedol Hlivák

"Dohodli sme sa, že v živých konaniach, kde úrad vykonáva dohľad v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, v prípade, ak dôjde k podozreniu, že došlo k spáchaniu trestného činu, bude takáto vec postúpená na riešenie GP. Týmto spôsobom máme záujem, aby bola vytvorená jednotná rozhodovacia prax orgánov činných v trestnom konaní v prípade nekalých praktík, ktoré majú trestno-právnu rovinu," povedal Hlivák.

Čižnár očakáva rýchle informácie

Čižnár podľa svojich slov "veľmi oceňuje podpísanú dohodu".

"Už som veľakrát opakoval, že pre nás, ako orgány činné v trestnom konaní, je dôležitá informácia operatívna a hlavne včasná. Stávalo sa, že sa k nám dostávali informácie, ktoré prišli až vtedy, keď bola vykonaná kontrola a bol vyhotovený protokol, pričom nám bol doručený celý (veľmi rozsiahly) protokol. Toto nebola forma dobrej spolupráce, pretože my potrebujeme informácie hneď," poznamenal Čižnár.

Na základe podpísanej dohody budú podľa neho podozrenia z trestnosti konania pri verejnom obstarávaní "posúvané" prokuratúre hneď a nie ex-post s niekoľkomesačným odstupom.

Príspevok k transparentnosti

Aj NKÚ podľa Mitríka víta podpísanie dohody o spolupráci.

"Táto dohoda hovorí o tom, že v procese verejného obstarávania dominantnú úlohu hrá ÚVO. Ak je verejné obstarávanie ukončené a my následne ideme na kontrolu, nebudeme sa už zaoberať samotným procesom verejného obstarávania, ale tým, či obstarávateľ skutočne kúpil to, čo mal kúpiť, či to potreboval, či predmet obstarávania bol účinne využitý a či nákup bol urobený v prospech občana," doplnil Mitrík.

Spolupráca zúčastnených inštitúcií podľa neho v krátkej budúcnosti prinesie výsledky.

"Dohoda, ktorú sme dnes uzavreli, prispeje k tomu, že príde k efektívnejšiemu, rýchlejšiemu riešeniu kartelových prípadov vo verejnom obstarávaní. To môže prospieť k väčšej transparentnosti čerpania verejných prostriedkov SR alebo eurofondov. (V dohode) sme si dali konkrétne lehoty na predkladanie spisu, na predkladanie stanovísk, prípadne na osobné konzultácie. Lehoty sú dohodnuté v dňoch, konkrétne je to 10 dní, respektíve 5 dní, teda sú také, aby sa dali záležitosti riešiť operatívne," dodal Menyhart.