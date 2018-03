Trestaný novinár Milan: Paška cez moje obvinenie získava informácie

Novinár LUKÁŠ MILAN písal o Pavlovi Paškovi, dostal podmienku a zákaz písať do novín.

15. mar 2018 o 16:14 Roman Cuprik

Bývalý redaktor týždenníka Plus 7 dní pred pár rokmi v článku zverejnil stanovisko anonymného zdroja, podľa ktorého si Pavol Paška pýtal provízie za to, že ľuďom v Košiciach umožní podnikať v oblasti zdravotníctva. Paška podal trestné oznámenie, no Milan odmietol svoj zdroj zverejniť.

Sudca novinára Milana teraz odsúdil na 18 mesiacov väzenia s trojročnou podmienkou a rovnako dlhým zákazom novinárskej činnosti za ohováranie.

Prvé súdne pojednávanie malo byť vo štvrtok no odročili ho. Na prípade je podľa Milana okrem výšky trestu zvláštne aj to, že sa Paška nesúdi s vydavateľom, ale s autorom článku, a že bežia dve konania v tej istej veci.

Ako vnímate trestný rozkaz a výšku trestu, ktorý ste predbežne dostali?

„Je to útok na investigatívnu žurnalistiku na Slovensku aj z pohľadu prokuratúry a súdov. Mám dostať 18 mesiacov väzenia s 36-mesačným podmienečným odkladom a zákaz publikovať 36 mesiacov. Samozrejme, potom sa budú investigatívni novinári sami seba pýtať, či im stojí za to písať o kauzách, keď sa aj tak nič nezmení.“

Môžete vysvetliť, o čo v tomto prípade ide?

„Napísal som v roku 2015 článok Košická chobotnica. Bolo to rok po tom, ako Pavol Paška odstúpil z funkcie. Len som v ňom zosumarizoval všetko, čo už o jeho prípade bolo napísané a dodal, že aj po jeho odchode z funkcie pokračujú ďalej podozrivé zmluvy. Novou informáciou, ktorú som tam doplnil, bolo, že sa mi ozval košický podnikateľ a hovoril o úplatkoch.“

Čo vám povedal?

„Chcel začať podnikať s krvnou plazmou v Košiciach, no všetci mu hovorili, že ak chce podnikať v tejto oblasti, musí ísť za Paškom. Povedal mi, že mu bolo naznačené, že musí dať províziu. Na základe tejto pasáže som bol obvinený.“