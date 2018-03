V Moste sú zatiaľ v pohode, Šebejov odchod koalíciu neohrozil

Prezident Andrej Kiska vymenoval nového premiéra Petra Pellegriniho. Koaličným lídrom však pripomenul znenie ústavy.

15. mar 2018 o 18:40 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Po dohode koaličných lídrov na demisii premiéra Roberta Fica v Moste tvrdili, že klub bude jednotný, no po niekoľkých hodinách od oznámenia ho už niektorí opúšťajú.

Krátko na to, ako dal Fico vo štvrtok prezidentovi Andrejovi Kiskovi demisiu a novým premiérom sa stal Peter Pellegrini zo Smeru, oznámil svoj odchod poslanec František Šebej.

Odišiel napriek tomu, že vo štvrtok ráno predseda Mosta-Hídu Béla Bugár na tlačovke zdôrazňoval, že podporu novej vláde podpísalo všetkých 14 poslancov ich klubu. Šebej bol k rozhodnutiam Mosta z posledných dní kritický, nepostačoval mu len odchod ministra vnútra Roberta Kaliňáka.

Vládnu väčšinu zatiaľ Šebejov odchod neohrozí, pretože v parlamente nebude pôsobiť ako nezaradený, ale odchádza úplne. V klube ho nahradí László Balódi.

V strane podľa hovorkyne Mosta-Hídu Kláry Debnárovej zostáva. Ani predstavitelia Mosta nepripúšťali v neoficiálnych rozhovoroch obavy z rozpadu strany či klubu a pôsobia, že sú v pohode.

Súčasťou novej vlády však nebude ani ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, ktorá sa nateraz vracia do poslaneckého klubu Mosta-Hídu.

"Dospela som k presvedčeniu, že túto, ale ani novú vládu už neviem reprezentovať. Moje rozdielne postoje aj s SNS, ale aj s časťou Smeru, mi dnes už neumožňujú plniť povinnosti ministerky," odôvodnil svoj odchod. Dodala zároveň, že sa musí nadýchnuť a zvážiť, čo bude ďalej robiť.

V Moste sa špekulovalo aj o nespokojnosti poslanca Petra Kresáka, na otázky SME o jeho politickej budúcnosti však počas štvrtka nereagoval.

Bugár vytiahol "tretiu vetu"

Dohoda koaličných lídrov na Ficovej demisii zo stredajšieho večera vraj prekvapila viacerých členov Mosta.

Šéf poslaneckého klubu Gábor Gál povedal, že pravdepodobnejšie boli predčasné voľby, ktoré požadovali a lídri sa už bavili aj o termínoch. Ficovi podľa neho Most navrhoval, aby podal demisiu ešte cez víkend, no to rázne odmietol, a preto nerátali s tým, že zmení rozhodnutie.

Od začiatku tohto týždňa však predstavitelia Mosta verejne zdôrazňovali, že sú len dve možnosti. Buď sa dohodnú na predčasných voľbách, alebo Most odíde z koalície.

Obrat v ich oficiálnom postoji, na ktorom sa zhodla aj pondelková republiková rada, vysvetľoval Bugár "treťou vetou" v uznesení rady. Tá podľa neho dávala mandát predsedníctvu konať v prípade ďalšieho vývoja bez toho, aby museli zvolávať republikovú radu.

"To, že niektorí nezbadali tretiu vetu, okrem jedného novinára, to, žiaľ, nie je náš problém. Alebo chvalabohu, aspoň toto nie je náš problém, my máme iné problémy," povedal Bugár.

Po oznámení, že Most sa s Ficom dohodol a nebudú predčasné voľby, sa spustila najmä na sociálnych sieťach veľká kritika Bugára. Organizátori protestov, ktorí žiadali novú dôveryhodnú vládu, ohlásili, že v nich budú pokračovať aj tento piatok. Vládu pod vedením Pellegriniho, pri ktorom Fico vždy zdôrazňoval, že vyrástol u nich, nepovažujú za dôveryhodnú.

Kiska pripomenul Ficovi ústavu

Prezident Kiska priznal, že ani demisia Fica a Kaliňáka nemusí byť dostatočným signálom na to, aby sa protesty na Slovensku skončili. Pripomenul však, že existuje parlamentná väčšina, ktorú v súčasnosti majú Smer, SNS a Most-Híd a nikto iný. Zároveň neexistuje podpora na prijatie ústavného zákona o predčasných voľbách, za ktorý by muselo zahlasovať 90 poslancov.

Vo svojom vyhlásení povedal, že sa stretol s koaličnými lídrami, aby im pripomenul znenie ústavy. "Ústava podmieňuje demisiu predsedu vlády jedinou ústavnou požiadavkou, a to doručením demisie predsedu vlády," povedal.

Narážal tým na stredajší Ficov výrok o tom, že je pripravený podať demisiu, ale má tri podmienky. Jednou z nich bolo napríklad, aby prezident rešpektoval, že nového premiéra nominuje Smer či výsledky parlamentných volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia väčšinu.

Programové vyhlásenie novej vlády bude podľa Pellegriniho do veľkej miery nadvädzovať na to, ktoré mala doterajšia vláda. Viacerí členovia koalície už potvrdili, že pomery síl vo vláde sa nebudú meniť.

Ako náhradníčka za Luciu Žitňanskú sa spomínala jej štátna tajomníčka Mária Kolíková. Žitňanská však túto možnosť označila za nepravdepodobnú. V Moste majú právnické vzdelanie Gál a Peter Kresák, o ktorom sa však už dlhšie hovorí, že má ambíciu byť ústavným sudcom.

Zmeny s istotou nastanú aj na ministerstvách vnútra a kultúry a na poste vicepremiéra pre investície, kde bol doteraz Pellegrini. Špekuluje sa aj o zmene na poste ministra práce, ktorým je Ján Richter zo Smeru či ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej, ktorá je nominantkou SNS.