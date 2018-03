Matovič dúfa, že politická situácia ľudí neodradí od protestov

Líder hnutia OĽaNO verí, že táto situácia ľudí nezlomí a prídu do ulíc v ešte hojnejšom počte.

15. mar 2018 o 17:52 TASR

BRATISLAVA. Hnutie OĽaNO by bolo rado, keby súčasná politická situácia neodradila ľudí od ďalších zhromaždení, ktoré sa uskutočnia naprieč celým Slovenskom i v zahraničí už tento piatok (16.3.).

Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič verí, že táto situácia ľudí nezlomí a prídu do ulíc v ešte hojnejšom počte. Uviedol to počas štvrtkového brífingu v Bratislave.

"Nebyť ľudí na námestiach, Robert Fico (Smer-SD) by zo svojej funkcie nikdy neodišiel. Oplatí sa bojovať. To, že podal demisiu, je zásluhou ľudí z ulice," povedal poslanec Národnej rady Gábor Grendel (OĽaNO).

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Matovič verí, že ľudia prídu na námestia

Matovič poznamenal, že Fico, Andrej Danko a Béla Bugár "ponížili a oklamali človeka, ktorý túži po čistej politike."

Prečítajte si tiež: Minúta po minúte: Fico podal demisiu, novú vládu zostaví Pellegrini

Podľa neho je to na ľuďoch, či povedia jasné nie.

"Boli by sme radi, keby to ľudí neodradilo od protestov. My ako opozícia máme obmedzené možnosti. Jediní, ktorých sa títo ľudia boja, sú pokojne demonštrujúci ľudia na uliciach," uviedol Matovič. Podľa neho nemôže byť slušná časť Slovenska ticho.

Líder hnutia OĽaNO sa dotkol aj bývalého predsedu vlády Fica a jeho nového nástupcu Petra Pellegriniho (Smer-SD).

"Fico s Kaliňákom si dosadia bábky, ktoré budú ovládať," poznamenal Matovič. Podľa predsedníčky poslaneckého klubu OĽaNO Veroniky Remišovej Fico priznal, že Slovensko je v kríze.

"Namiesto toho, aby hľadal riešenia, obviňoval opozíciu alebo novinárov. V podstate je jedno, či bude premiérom Fico alebo niekto iný z jeho strany," povedala.

Bábka v rukách Fica

Poslanec Národnej rady Ján Budaj (OĽaNO) si myslí, že Pellegrini bude len "bábkou, ktorá bude plniť úlohy Fica".

Remišová zároveň doplnila, že hnutie OĽaNO chce naďalej vyšetriť vraždu investigatívneho novinára Jána Kuciaka. "Na to však potrebujeme vymeniť policajného prezidenta Tibora Gašpara," poznamenala.

Podľa Matoviča Béla Bugár (Most-Híd) svojim rozhodnutím zradil množstvo ľudí. "Situáciu vyriešil vo svoj prospech a v obrovský neprospech svojich voličov, ale aj celého Slovenska," uzavrel Matovič.