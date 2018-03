Problém hasičov bez výsluhového dôchodku podľa Grendela trvá

Ministerstvo tvrdí, že sociálnu poisťovňu treba požiadať o výmeru starobného dôchodku.

16. mar 2018 o 14:13 (aktualizované 16. mar 2018 o 15:48) SITA, TASR

BRATISLAVA. Problém penzionovaných hasičov, ktorým ministerstvo vnútra odobralo výsluhová dôchodky, stále nie je vyriešený.

Povedal to v piatok na brífingu opozičný poslanec Gábor Grendel (OĽaNO-NOVA). Grendel ešte začiatkom februára poukázal na prípad 67-ročného dôchodcu Pavla Žatka, ktorý podľa neho po 42 odpracovaných rokoch poberá dôchodok 172 eur.

Odňatie výsluhového dôchodku

Dodal, že pre zložky ministerstva vnútra odpracoval ako policajt a hasič 26 rokov a mimo rezortu ďalších šestnásť rokov, keď riadne odvádzal dane aj odvody.

Grendel podotkol, že za 26 rokov odslúžených v zložkách ministerstva vnútra mu bol priznaný výsluhový dôchodok 500 eur a neskôr za šestnásť rokov odpracovaných mimo rezortu 172 eur, čo je spolu 672 eur.

Výsluhový dôchodok 500 eur od ministerstva vnútra poberal od júla 2008 a od apríla 2013 k nemu pribudol starobný dôchodok 172 eur, ktorý vyplácala Sociálna poisťovňa.

„V novembri minulého roka dostal Pavol Žatko list z ministerstva vnútra s oznamom, že začína voči nemu správne konanie vo veci odňatia výsluhového dôchodku a zastavuje jeho vyplácanie k prvému januáru 2018,“ povedal vo februári Grendel.

Ako ďalej uviedol, podľa názoru rezortu vnútra hasičovi, ktorý v období 2008 – 2010 odišiel do výsluhového dôchodku a neskôr požiadal o starobný dôchodok, zaniká nárok na výsluhový dôchodok, a to odo dňa priznania starobného dôchodku.

Problém nevznikol na strane Sociálnej poisťovne

"Vieme, že ide o nepríjemnú situáciu," povedal hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Peter Višváder s tým, že MV aj SP intenzívne rokujú.

Višváder však upozornil, že problém ale nevznikol na strane Sociálnej poisťovne, a že "zastavenie výplaty zo strany rezortu vnútra nebolo so Sociálnou poisťovňou dopredu koordinované".

"Sociálna poisťovňa môže postupovať len presne podľa príslušných zákonov, a to: v zmysle zásady uplatňovanej v práve sociálneho zabezpečenia, z dôvodu tej istej sociálnej udalosti a za to isté obdobie sa nevyplácajú dve dávky poistenia. Čiže pri žiadosti o starobný dôchodok si daná skupina hasičov musela vybrať, či chce, aby sa jej obdobie služby v HZ započítalo do výsluhového dôchodku alebo na účely starobného dôchodku," vysvetlil Višváder s tým, že každý prejavil svoju vôľu a podľa toho im bol vyplácaný starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne.

"A na krok ministerstva - zastavenie výplaty výsluhového dôchodku, nemohla a nemôže Sociálna poisťovňa reagovať automaticky bez zmeny legislatívy," vysvetlil Višváder.

Prípady majú riešiť individuálne

Ministerstvo vnútra v reakcii zdôraznilo, že je potrebné, aby dotknuté osoby požiadali sociálnu poisťovňu o výmeru starobného dôchodku a bude im vyrátaná spätne aj alikvotná čiastka za odslúžené roky v hasičskom zbore.

"Z našej strany je posudzovaný každý prípad individuálne, tieto konania naďalej trvajú," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa ministerstva Andrea Dobiášová.

Zároveň zdôraznila, že prechodnými ustanoveniami sa rezort snaží systém nastaviť čo najspravodlivejšie, pretože pri každej zmene zákonov, ktoré upravujú sociálne zabezpečenie, sa objaví skupina prijímateľov, ktorí sa do istej miery môžu považovať za znevýhodnených.

Ani hasiči, ktorí ukončili služobný pomer pred 1. januárom 2008, nemali podľa ministerstva nárok na výsluhový dôchodok, keďže do roku 2008 odvádzali odvody do Sociálnej poisťovne a od januára 2008 prešli na špeciálny systém ako policajti, čiže nemohli poberať súbežne starobný dôchodok aj výsluhový dôchodok.

Sociálne zabezpečenie hasičov je od roku 2008 riešené v nezmenenej podobe, čiže hasiči, ktorí skončili služobný pomer v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010 (prechodné obdobie, keď si bolo možné vybrať spôsob vyplatenia dôchodku, pozn. SITA), vedeli o takto nastavenom systéme, a to, že sa im vypláca výsluhový dôchodok do času, pokiaľ nepožiadajú o priznanie starobného alebo predčasného starobného dôchodku.

V prípade, že oň požiadali, vtedy im podľa ministerstva nárok na výsluhový dôchodok zanikol. Spomenutej dotknutej skupine popri starobnom alebo predčasnom starobnom dôchodku podľa ministerstva vzniká nárok na príplatok za štátnu službu k dôchodku.

Situácia tak podľa ministerstva odzrkadľuje slobodné právo voľby, či chce byť bývalý príslušník záchranných zložiek poberateľom výsluhového dôchodku alebo starobného dôchodku spolu s príplatkom k dôchodku.

Grendel v piatok uviedol, že Sociálna poisťovňa zatiaľ vo veci nekonala. Ako dodal, tento problém sa v súčasnosti týka približne 70 vyslúžilých hasičov.