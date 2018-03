Slovensko či Slovinsko: Kto okrem Busha to už doplietol?

Týždenný TOP desať správ na najväčšom spravodajskom webe o Slovensku v angličtine.

16. mar 2018 o 13:43 Ján Pallo

1. Máme najdlhšiu ľúbostnú báseň na svete a už aj epicentrum lásky. O nevšednej atrakcii v Banskej Štiavnici informuje BBC: Unique bank of love in Slovakia

2. Prečo politická kríza pokračuje aj po odchode Roberta Fica? Odpovedáme na najčastejšie otázky cudzincov: Fico is going. So why does the crisis continue?

3. Tieto miesta v klasických sprievodcoch po Bratislave nenájdete. No určite sa ich oplatí navštíviť: 5 Great places in Bratislava you must visit

4. „Buď pôjdeš a vyspíš sa so mnou, alebo ťa zabijem.“ Ona si vybrala smrť. Príbeh mladej slovenskej mučeníčky, ktorú bude blahorečiť pápež František: Young Slovak martyr will be beatified

5. Odchádzajúci minister vnútra zažil počas svojho desaťročného pôsobenia viacero škandálov. Končí až po vražde novinára: Kaliňák survived more than 10 scandals before

6. Hudba, filmy, dobré jedlo. Výber podujatí v našom hlavnom meste, na ktoré sa oplatí zájsť: Top 10 events in Bratislava

7. Poznáte nového predsedu vlády Petra Pellegriniho? Who is Peter Pellegrini?

8. Letecká ponuka z Bratislavy sa opäť rozširuje. Viete kam? More flights from Bratislava

9. Ušlo vám niečo dôležité v správach? Vypočujte si prehľad najdôležitejších udalostí uplynulého týždňa v angličtine: Last Week in Slovakia: Vadala arrested for drugs, political crisis continues

10. Slovensko či Slovinsko: Kto okrem Busha to už doplietol? Do you know what Slovakia and Slovenia have in common?

Až 60 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 22,5 percenta všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu. Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.