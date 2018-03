Státisíce eur pre Vadalu išli cez Troškovú, banka to hlásila polícii

Banka spojila bývalú asistentku premiéra s účtom firmy, ktorú vyšetrujú pre machinácie s DPH.

16. mar 2018 o 14:32 Adam Valček

V práci, ktorú už nestihol dokončiť zavraždený novinár Ján Kuciak, pokračuje medzinárodný investigatívny tím. Do projektu sa zapojili Aktuality.sk, denník SME, Denník N, Nový Čas, Hospodárske noviny, denník Postoj, Aliancia Fair-play, týždenník Trend, televízia Markíza, Televízia JOJ, Český rozhlas, švajčiarsky Blick, poľský Onet a nemecký Die Welt. Článok o nezvyčajnej transakcii Márie Troškovej spracovali TREND a Postoj.sk, denník SME z neho vychádza v tomto texte.

BRATISLAVA. Mária Trošková asistovala pri nezvyčajných prevodoch a výberoch hotovosti za 540-tisíc eur na účte firmy AV-Real Antonina Vadalu, ktorá bola zapletená do údajnej machinácie s daňou z pridanej hodnoty (DPH).

Informovali o tom týždenník TREND a Konzervatívny denník Postoj. Vychádzajú z dokumentov, ktoré vyzerajú ako hlásenia o neobvyklých obchodných operáciách podľa zákona o boji proti praniu špinavých peňazí. Denníku SME ich poskytli k nahliadnutiu.

Dokumenty nemajú policajnú hlavičku a ich číslovanie nezodpovedá postupom archivácie na policajnej finančnej spravodajskej jednotke. Nevylučuje to, že pochádzajú napríklad z tajných služieb alebo finančnej správy, ktoré takéto hlásenie číslujú a spracúvajú inak ako polícia.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Trošková donedávna asistovala premiérovi Robertovi Ficovi, chodila s ním aj na dôverné diplomatické rokovania, napríklad s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. Z Úradu vlády odišla po vražde novinára Jána Kuciaka.

Dôverný vzťah

Prečítajte si tiež: Taliani: Vadala pral peniaze z drog cez slovenskú firmu

V poslednom nedokončenom článku Kuciak opisuje vzťah Vadalu s talianskou mafiou 'Ndrangheta. Vadala reagoval, že mafián nie je a novinári si ho pomýlili s menovcom. Momentálne vo väzbe čaká na vydanie do Talianska, kde je trestne stíhaný za pašovanie drog a pranie špinavých peňazí pre 'Ndranghetu.

Nateraz neexistuje jednoznačný dôkaz, že by bankové prevody a výbery Troškovej súviseli s praním peňazí za pašovaný kokaín. Transakcie, v ktorých sa spomína, zachytila banka ešte v septembri 2011. Vadalu talianski detektívi začali vyšetrovať pre narkotiká až v roku 2015.

Zároveň, to, že banka nahlási polícii transakciu ako neobvyklú, neznamená, že je aj nelegálna. Každé hlásenie vyhodnocujú policajní analytici a až na základe toho sa rozhodnú, či kolegom dajú podnet na vyšetrovanie. Finančná spravodajská jednotka zatiaľ neodpovedala, či Troškovej transakcie posunula polícii na vyšetrovanie.

Najnovšie informácie ukazujú najmä to, že medzi Vadalom a Troškovou bol dôverný vzťah, Vadala jej totiž zveril hospodárenie s vysokými sumami. Vadala síce už skôr priznal, že Trošková riešila veci v banke, ale podrobnosti neboli známe. „Pomáhala, čo bolo treba. Do banky chodila, s obchodmi, keď sme mäso vyvážali do Turecka,“ povedal ešte v roku 2016 o Troškovej práci.

Všeobecne známe bolo iba to, že sa spolu pokúsili neúspešne rozbehnúť modelingovú agentúru.

Kde vidieť Troškovú

Prečítajte si tiež: Vrah, poslanec, modelka. Kto je kto v kauze, ktorú riešil Kuciak

Banka vyhodnotila operácia na účte Vadalovej slovenskej firmy AV-Real za nezvyčajné, pretože najprv mu tam mesiace chodili menšie sumy peňazí, čo sa zrazu zmenilo v septembri 2011. Vtedy začali nabiehať státisíce eur, ktoré boli bezprostredne vyberané v hotovosti alebo prevádzané na zahraničné kontá.

V dokumente sa uvádza, že výška transakcie bola 540-tisíc eur. Nie je zrejmé, či ide o súhrnnú hodnotu podozrivých transakcií alebo iba jeden konkrétny výber či prevod.

Pri transakcii sú uvedené Troškovej identifikačné údaje, ale chýba informácia, aký vzťah mala k podozrivému účtu. Keďže oficiálne nebola konateľkou firmy AV-Real, je pravdepodobné, že bola disponentom účtu, teda osobou, ktorá z účtu môže vyberať alebo prevádzať peniaze.

Od Macedónčana

Prečítajte si tiež: Macedónčan, ktorý podnikal s Vadalom: Trošková riešila obchod s mäsom

Banka, ktorá nahlásila finančnej polícii nezvyčajné transakcie s Troškovou, zmapovala aj to, odkiaľ prichádzali vysoké sumy peňazí na účet firmy AV-Real. „Finančné prostriedky sú zasielané z účtu spoločnosti Dituria-S,“ píše sa v dokumente.

Spoločnosť patrí lučeneckému podnikateľovi macedónskeho pôvodu Seatovi Aličaušimu. Medzičasom sa Dituria-S premenovala na Miraj a Aličauši cez ňu vlastní pozemky a budovu rovnomenného štvorhviezdičkového hotelového komplexu pri Lučenci.

Aličauši pre SME potvrdil prevody v súhrne za 540-tisíc eur firme AV-Real. Tvrdí, že platil za nákup stroja. Podrobnosti prisľúbil ukázať na budúci týždeň.

Postoj.sk o Aličaušim už skôr napísal, že je akousi spojkou medzi 'Ndranghetou a macedónskou drogovou mafiou. Aličauši to popiera. „ Nemám s nimi nič spoločné a za to som sa aj urazil. Odmietam to a takéto nepodložené spájanie s nimi ma poškodzuje,“reagoval.

Fico: Nie som zodpovedný

540-tisíc eur je hodnota nezvyčajných transakcií Vadalovej firmy AV-Real, ktoré podľa banky súvisia s Máriou Troškovou.

Nezvyčajné transakcie spájané s Troškovou prebehli na účte firmy AV-Real iba mesiac po tom, čo začala s Vadalom aj podnikať. V auguste 2011 spolu založili firmu GIA Management, čo mala byť podľa Vadalu modelingová agentúra.

Troškovej matka Mária Trošková st. tvrdí, že jej dcéra mala s Vadalom milenecký vzťah a chystali svadbu. „Oni sa do seba zamilovali, nezačali ako obchodní partneri,“ povedala pre Nový Čas. Vadala to popiera.

Jeho obhajca Jozef Homza v stredu na žiadosť SME o sprostredkovanie jeho reakcie neodpovedal.

TREND-u a Postoju sa nepodarilo spojiť ani s Troškovou. Jej matka novinárom kontakt na ňu nedala a Úrad vlády reagoval, že už tam nie je zamestnaná. Premiér v demisii Fico zas pred poslancami Európskeho parlamentu odmietol zodpovednosť za to, čo robila Trošková predtým, ako sa stala súčasťou jeho tímu.

Machinácie s DPH

O firme AV-Real, ku ktorej účtu mala prístup Trošková, píše Kuciak v poslednom článku v súvislosti so snahou získať nadmerný odpočet DPH, teda vratku. AV-Real mala s inou firmou Genna pravdepodobne fiktívne obchodovať s tromi bytmi v bratislavskej Petržalke.

Pôvodným vlastníkom bytov bol Talian Antonio Polombi, ktorý sa podľa Kuciaka dohodol s Vadalom, že prevody prebehnú bez reálnych platieb. Majitelia sa menili od mája do júla 2011, teda pred nezvyčajnými transakciami na účte AV-Real.

Účelom prevodov bolo, aby Vadalova firma AV-Real nakoniec získala vratku DPH za 80-tisíc eur.

Čudný prevod bytov ohlásil polícii samotný Polombi až po tom, čo mu Vadala nedal peniaze a zároveň prišiel o byty za 360-tisíc eur. Policajti v roku 2015 prípad uzavreli, že nejde o podvod. Vadala na výsluchu dohodu na fiktívnych transakciách poprel. Ďalej polícia vyšetruje vratku DPH.

Syn prokurátora

Spoločnosť Genno mala čase prevodov nehnuteľností dvoch majiteľov - Antonina Vadalu a Trebišovčana Františka Bicka ml., ktorý je synom trebišovského okresného prokurátora. Konateľom bol Vadala.

Jediným majiteľom spoločnosti AV-Real je od apríla 2013 iná firma - Terra Real z Michaloviec. Vlastníkom už nie je Vadala, ale jeho brat Sebastiano a bratranec Pietro Catroppa.

Cez firmu Terra Real Vadalovci vlastnia rodinnú vilu v Trebišove či areál bývalého pivovaru Gemer v Rimavskej Sobote, ktorého sklady ďalej prenajímajú.

Ako vraj prali peniaze

Táto firma sa uvádza aj vo vyšetrovaní prania špinavých peňazí za drogy, ktoré vedie talianska polícia. Tvrdí to portál Aktuality.sk na základe dokumentov z benátskeho súdu a prokuratúry. V apríli 2015 z firemného účtu Terra Real Vadala údajne previedol 125-tisíc eur ekvádorskej spoločnosti, o mesiac neskôr 37-tisíc eur firme z Kolumbie.

Transakcie boli údajne prevádzané spoločnostiam z reťazca, ktorý slúžil na prepranie drogových ziskov.

Vadala podľa vyšetrovania údajne kryl pašovanie drog obchodom s exotickým ovocím a krevetami. Kokaín sa pašoval v dodávkach týchto potravín, ktoré prichádzali z Kolumbie do benátskeho prístavu.

Časť ziskov z drog sa investovala do nákupu a dovozu morských plodov a ovocia, ako sú banány a ananásy, aby udržiavali zdanie, že ide len o obyčajnú lodnú prepravu bežného tovaru.