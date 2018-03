Feldek: Už sa to nedá zastaviť, verím, že vznikne nová politická strana

Najlepším ministrom kultúry by v tejto chvíli podľa básnika ĽUBOMÍRA FELDEKA bol Marek Maďarič.

18. mar 2018 o 21:04 Roman Cuprik

Aj v roku 1989 boli ľudia, ktorí tvrdili, že revolúciu niekto riadi zvonku, hovorí o spochybňovaní protestov proti vláde básnik a prozaik Ľubomír Feldek. Už vtedy podľa vlastných slov vedel, že to nie je pravda, pretože hnutie umelcov pomáhal organizovať.

Smrť Jána Kuciaka bola podľa neho hrdinská a spustila zmeny, pri ktorých bude mladá generácia rozhodovať, v akej spoločnosti chce žiť.

Ako vnímate smrť Jána Kuciaka a jeho snúbenice?

„Predovšetkým chcem vysloviť úprimnú sústrasť; citovo a v myšlienkach sme s najbližšími príbuznými týchto dvoch mladých ľudí. Myslím si, že zahynuli hrdinskou smrťou. Slováci majú vo zvyku v takýchto chvíľach hovoriť o obetiach, ale ja si myslím, že máme oveľa viac hrdinov, než si to uvedomujeme. Toto bola vedomá obeť, tento novinár vedel, čo riskuje a položil za to svoj život. Nazvime to teda pravým menom a nazvime to hrdinskou smrťou.“

Ján Kuciak pred smrťou písal o kontaktoch mafie na ľudí na Úrade vlády. Myslíte si, že tu môže mať taký silný vplyv?

„Žiaden národ nie je tak ohrozený zvonka tak, ako je ohrozený zvnútra. Každý, kto poškodzuje svoj vlastný štát, je svojim spôsobom mafián.“