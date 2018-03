KDH si zvolí predsedu, podpredsedov a má upraviť aj skratku názvu

O post predsedu sa uchádza súčasný šéf Alojz Hlina, Richard Vašečka a poslanec Miloslav Hatala.

17. mar 2018 o 7:58 TASR, SITA

BRATISLAVA. Kresťanskodemokratické hnutie si v sobotu na sneme v Ružomberku zvolí nového predsedu, podpredsedov a má zmeniť stanovy tak, aby sa upravila skratka hnutia. TASR to potvrdil hovorca hnutia Stano Župa.

O post predsedu sa uchádza súčasný šéf Alojz Hlina, nezaradený poslanec NR SR Richard Vašečka, ktorý nedávno opustil OĽaNO, a nitriansky krajský poslanec Miloslav Hatala.

Hlina: KDH je ostrov v rozbúrenom mori

Slovensko potrebuje Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). Vyhlásil to na 27. sneme KDH predseda Alojz Hlina vo svojom príhovore s tým, že za dva roky, čo je lídrom hnutia, prešiel 54 okresných snemov.

„Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) je maják, ostrov v rozbúrenom mori politologického šialenstva na Slovensku," uviedol Hlina. Podľa neho KDH za dva roky prešlo cestou konsolidácie a vytesňovania politického priestoru. Teraz KDH čaká tretia, podľa neho "najkrajšia fáza rastu,v ktorej budú teraz ako demokrati".



„Boli to ťažké dva roky, KDH bolo v prachu. Ale veľa vecí sa podarilo," zdôraznil s tým, že KDH si postupne získava rešpekt ľudí, ku ktorému sa dá dopracovať hlavne vytrvalou prácou.

„KDH k liberálom nikdy kolenačky nepríde. To nikto nikdy nemôže čakať. Urobme tak, aby sme sa nemuseli dohodnúť s Kollárom (pozn. red.: Boris Kollár, predseda hnutia Sme rodina)," povedal. Podľa neho len silné KDH dokáže to, čo má v hodnotovom vybavení. „Len silné KDH je cesta. KDH musí byť sociálne, to je úlohou KDH. Musíme byť národní. KDH musí byť kresťanské," dodal.



Upraviť sa má aj skratka

Predsedu má voliť 342 delegátov snemu. Hlinovi verejne deklarovali podporu členovia predsedníctva KDH. Vašečka svoju kandidatúru zdôvodňoval aj silnou a naliehavou ponukou zvnútra KDH. V pondelok ho za kandidáta na post predsedu nominovala prešovská primátorka Andrea Turčanová.

Delegáti snemu majú tiež meniť stanovy. Upraviť by sa mala skratka názvu. Názov má zostať Kresťanskodemokratické hnutie, ale skratka KDH sa má doplniť o slovné spojenie "Kresťanskí demokrati". Skratka by tak po zmene mala byť "KDH - Kresťanskí demokrati".

Návrh zmeny stanov počíta aj s úpravou spôsobu tvorby kandidátnej listiny do NR SR, europarlamentu a pri návrhu kandidáta na prezidenta. Po novom by mala kandidátky schvaľovať Rada KDH na návrh Predsedníctva KDH.

"Zostáva v platnosti, že naši členovia, kluby, okresné centrá, krajské rady KDH budú môcť naďalej navrhovať kandidátov do Stáleho zoznamu, z ktorého sa bude vytvárať kandidátna listina," píše sa v návrhu zmeny stanov.

Zmeny kritizovali bývalí funkcionári

Navrhovatelia deklarujú, že návrhy bude Predsedníctvo KDH predkladať po "intenzívnej vnútrostraníckej komunikácii a v takej podobe, aby mali potenciál na to, aby ich Rada KDH schválila".

Novelizácia stanov má tiež rozšíriť počet členov Rady KDH o štyroch krajských koordinátorov sympatizantov konzervatívnej politiky a troch krajských koordinátorov seniorov.

"Títo koordinátori budú navrhnutí z radov členov KDH. Navrhovať ich bude Predsedníctvo KDH a schvaľovať ich bude Rada KDH," píše sa v návrhu.

Zmeny kritizovali bývalí funkcionári hnutia. Žiadali zachovanie názvu hnutia a tiež, aby KDH zostalo demokratické. Súčasné vedenie im odkázalo, že navrhované zmeny stanov nie sú nedemokratické.