Slovenský filmový ústav hľadá nového šéfa

Súčasný šéf SFÚ Peter Dubecký je vo funkcii do začiatku júna.

17. mar 2018 o 10:27 SITA

BRATISLAVA. Slovenský filmový ústav, ako jediná slovenská štátna inštitúcia, ktorá sa venuje filmu a kinematografii s dôrazom na domácu tvorbu, vyhlásil konkurz na svojho šéfa.

Výberové konanie a voľba generálneho riaditeľa Slovenského filmového ústavu (SFÚ) na najbližších päť rokov sa uskutoční na základe verejného vypočutia.

Dubecký môže znova kandidovať

Ako ďalej vyplýva z výzvy Rady SFÚ, ktorú zverejnilo na svojej webstránke Ministerstvo kultúry (MK) SR, písomnú prihlášku kandidáta so všetkými povinnými prílohami treba doručiť v zalepenej obálke s viditeľne označeným nápisom Voľba generálneho riaditeľa - neotvárať poštou na adresu Slovenský filmový ústav, Grösslingová 32, 811 09 Bratislava alebo osobne na sekretariát SFÚ do sídla SFÚ do 6. apríla.

Do funkcie generálneho riaditeľa SFÚ možno zvoliť len osobu s odbornými vedomosťami a skúsenosťami, ktorá spĺňa predpoklady na výkon funkcie podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.

Potrebné sú najmenej tri roky odbornej praxe v riadiacej funkcii a vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti audiovízie, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom odbore, ak má uchádzač odbornú prax v audiovízii najmenej päť rokov.

Ďalšie podrobnosti o voľbe generálneho riaditeľa SFÚ a o výkone tejto funkcie obsahuje Rokovací poriadok SFÚ zverejnený na webstránke filmového ústavu http://www.sfu.sk. Na webe filmového ústavu tiež možno nájsť prehľad o činnosti a výsledkoch hospodárenia SFÚ a ďalšie informácie.

Dosiahnutie projektov

V súčasnosti je na čele Slovenského filmového ústavu Peter Dubecký. Opätovne ho do jeho čela zvolila jednomyseľne v tajnom hlasovaní Rada SFÚ 25. apríla 2013.

Vo verejnom vypočutí vtedy vyberala z dvojice Dubecký a Andrej Beseda. V poradí druhé funkčné obdobie začalo Dubeckému plynúť 2. júna 2013. V súčasnosti platný Audiovizuálny zákon umožňuje stáť na čele SFÚ opätovne.

Dubecký kandidoval opäť preto, lebo chcel dotiahnuť niekoľko projektov. Išlo najmä o projekt systematickej obnovy audiovizuálneho kultúrneho dedičstva a jeho sprístupňovania, národný projekt Digitálna audiovízia a projekt informačného systému SK Cinema.

Staronový šéf filmového ústavu chcel tiež stáť pri dokončení rekonštrukcie kina SFÚ - Kina Lumiere na Špitálskej ulici v Bratislave. Peter Dubecký je generálnym riaditeľom SFÚ od roku 1998. Po prijatí a nadobudnutí účinnosti audiovizuálneho zákona v januári 2008 mu jeho prvé funkčné obdobie začalo plynúť 2. júna 2008, kedy sa uskutočnili prvé voľby generálneho riaditeľa SFÚ.

Vtedajší Audiovizuálny zákon (zákon o o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov) po prvý raz určil podmienky a voľbu generálneho riaditeľa SFÚ.

Podrobnosti o priebehu voľby generálneho riaditeľa SFÚ a o výkone tejto funkcie obsahuje štatút a zákon o audiovízii, oba zverejnené na http://www.sfu.sk.