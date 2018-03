Galko: Chystá sa vláda s novými figúrkami, ktoré bude zozadu riadiť Fico

Gál verí, že predseda vlády – nech je ním ktokoľvek, musí byť autonómny.

17. mar 2018 o 13:58 SITA

BRATISLAVA. To, čo urobila strana Most-Híd, bol podvod na ľuďoch, bolo to to, čo robia šmejdi pri predávaní hrncov starým ľuďom. Otázky, prečo Most zmenil názor o predčasných voľbách a vystúpení z koalície, teda ako, či sa im niekto vyhrážal alebo sa ich snažil kúpiť, sú legitímne.

To, čo sa chystá teraz, nie je nová vláda, ale vláda s novými figúrkami, ktoré bude zozadu riadiť Robert Fico. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol podpredseda strany Sloboda a Solidarita Ľubomír Galko, ktorého oponentom bol predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Gábor Gál.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Gál: Nemám pocit, že sme ľudí podviedli

Gál odmietol, že by išlo o podvod, obhajoval tretiu vetu uznesenia Republikovej rady. Veta znie „Republiková rada Most-Híd dáva zároveň mandát Republikovému predsedníctvu v prípade ďalšieho vývoja prijať rozhodnutia bez nutnosti zvolať rokovanie Republikovej rady,“ pričom nasleduje po časti, ktorá hovorí len o predčasných voľbách alebo vystúpení z koalície.

Gál odmietol, že by táto veta, ktorá je podľa neho „kameňom sváru a zázračne vypadla z médií,“ popierala predchádzajúce vyjadrenie.

„Ja nemám pocit, že sme ľudí podviedli. To nie je tak, že sme im niečo sľúbili pred voľbami a potom nesplnili,“ argumentoval Gál. Zároveň niekoľkokrát zopakoval, že pravdepodobnosť, že Robert Fico podá demisiu, bola najmenšia. Samotný Fico túto možnosť ešte pred stredou, kedy demisiu oznámil, podľa Gála najviac odmietal.



„Buď-alebo je buď-alebo aj v maďarčine, nielen slovenčine. Buď je niekto tehotný, alebo nie je. Vy ste komunikovali, že buď predčasné voľby alebo odchod z koalície,“ pripomenul podpredseda SaS Gálovi s tým, že Pellegrini podľa svojich slov dve noci nespal, takže o tom, že má byť premiérom vedel skôr a pýtal sa, či to nebola len hra na občanov, že Most chce voľby.

Narastajúci tlak

Podotkol, že odchod ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej do parlamentu a odchod Františka Šebeja z parlamentu sú neštandardné.

Galko trval na tom, že najspravodlivejším riešením tejto situácie, ktorá na Slovensku nebola ani počas mečiarizmu, že zabili novinára, sú predčasné voľby. Gál mu pripomenul, že na to treba v NR SR 90 hlasov a tie nie sú.

Galko si ale aj tak myslí, že narastajúci tlak koalícia nevydrží a predčasné voľby napokon budú. Most-Híd sa podľa Gála predčasných volieb nebojí. „Situácia nikdy takáto nebola. Máme tu vraždu novinára a jeho partnerky. Sme presvedčení, že tento parlament nereprezentuje vôľu voličov. Nič spravodlivejšie, ako spýtať sa vo voľbách na ich názor, neexistuje,“ povedal Galko.



Gál ale verí, že predseda vlády – nech je ním ktokoľvek, musí byť autonómny.

„Peter Pellegrini dáva hlavu na klát ako osoba, nie Robert Fico,“ obhajoval Gál rozhodnutie zotrvať vo vláde. Galkovi vyčítal, že nová vláda ešte nie je zostavená a SaS už vie, že bude zlá. Prisľúbil, že Most-Híd bude v novej vláde trvať na zmene policajnej inšpekcie a vymenovaní nového policajného prezidenta.

Galko si nemyslí, že sa to podarí, keď to nezvládla presadiť ani Žitňanská. Gál argumentoval, že predsa aj Smer má záujem na tom, aby sa situácia upokojila, ľudia verili novému ministrovi vnútra a vražda sa vyšetrila.

Akékoľvek násilie odsúdil

„Tomu nemôžete veriť ani sám, veď ste príčetný človek. Ten výsmech, úškrn, keď odovzdával demisiu, to obrovské pohŕdanie, keď tam Pellegrini stál ako nesvojprávny pajác a nepovedal ani slovo, znamená to, že Robert Fico ostáva, ide len do úzadia, ale ostáva, aby organizovaný zločin mohol dokončiť svoje veci. Nebude to autonómny predseda vlády. To, čo Fico urobil, nemôže byť lepším dôkazom,“ povedal s tým, že je presvedčený, že ak túto situáciu koalícia ustojí, ani do roku 2020 nebude ani vražda, ani podozrenia vyplývajúce z článkov Jána Kuciaka, vyšetrené.



Gál si myslí, že opozícia ide „cez mŕtvoly“, rieši hypotetické otázky. Hoci u demonštrantov nevidí snahu o prevrat, cíti ju zo strany opozície, ktorá podľa neho parazituje na vražde a eskaluje situáciu. To viedlo, tvrdí Gál, k podpáleniu straníckej centrály Smeru v Žiline a vyhrážaniu sa aj Bélovi Bugárovi, ktorý požiadal o policajnú ochranu.

Galko akékoľvek násilie odsúdil, ale pripomenul, že Bugár už ochranu dostal, zatiaľ čo Jánovi Kuciakovi polícia neodpísala ani po 44 dňoch od podania trestného oznámenia.