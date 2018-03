KDH opúšťa Alojz Přidal, odchod podľa neho zvažujú aj ďalší členovia

Hlina Přidalovi odkázal, že KDH je demokratická strana, do ktorej sa dá vstúpiť a aj z nej vystúpiť.

18. mar 2018 o 15:27 (aktualizované 18. mar 2018 o 15:30) TASR

BRATISLAVA. Bývalý poslanec Národnej rady SR za KDH Alojz Přidal plánuje v najbližších dňoch vystúpiť z Kresťanskodemokratického hnutia.

Hovorí, že o svojej budúcnosti mimo KDH uvažujú i ďalší. TASR to potvrdil Přidal.

Hlinovým kritikom

Ten je Hlinovým kritikom, sympatie má, naopak, k neúspešnému kandidátovi na predsedu hnutia Richardovi Vašečkovi.

"Hlinu považujem za politického aktivistu a obyčajného populistu," povedal Přidal s tým, že nesúhlasí, ako súčasný šéf KDH robí politiku a prezentuje hnutie navonok.

Hlina Přidalovi odkázal, že KDH je demokratická strana, do ktorej sa dá vstúpiť a aj z nej vystúpiť. "A po tých nechutnostiach, na ktoré sa pán Přidal prepožičal, síce nehovorím, že sa v ňom pohlo svedomie, ale aspoň nám to uľahčil pri prebiehajúcom disciplinárnom konaní," uviedol Hlina.

Obhájil post šéfa

Hlina v sobotu na sneme v Ružomberku obhájil post šéfa KDH. V tajnej voľbe získal 233 hlasov, jeho vyzývateľ Richard Vašečka 101.

Hlasovania sa zdržali traja delegáti, jeden hlasovací lístok bol neplatný. Vašečka je odídencom z OĽaNO, v parlamente pôsobí ako nezaradený.

Po neúspešnej kandidatúre ostáva členom KDH. Záujem o post predsedu mal aj nitriansky krajský poslanec Miloslav Hatala, ten sa však v sobotu kandidatúry vzdal v prospech Vašečku.

KDH odmieta spoločný postup

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) neuvažuje o spoločnom postupe v predčasných parlamentných voľbách, ktorý opozičným parlamentným a mimoparlamentným stranám v utorok (13.3) navrhol Igor Matovič. V relácii televízie TA3 V politike to povedal predseda KDH Alojz Hlina.

"KDH je jediná kresťanskodemokratická strana, KDH je v zásade víťazom VÚC volieb, KDH je konsolidovaná," vyhlásil. Okrem toho mu prekáža, akým spôsobom sa o ponuke dozvedel. "Keď chcete niečo také vytvoriť, tak sa to vytvára ináč. A až potom to oznámite médiám, keď to má potenciál," odkázal Matovičovi.

Vo volebnej kampani sa má podľa neho zápasiť o voliča, nie ukazovať, kto vie ako spolupracovať. "Deň po voľbách si sadneme, povieme si, kto čo má a podľa toho sa zariadime," povedal. Vopred však vylúčil povolebnú spoluprácu so stranami Smer a ĽSNS.

Za možné riešenie súčasnej politickej situácie považuje referendum o vyhlásení predčasných volieb. "Niekedy ním stačí len pohroziť, nie ho urobiť," myslí si.