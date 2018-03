Na Najvyššom súde bude pojednávanie v kauze výbuchu bomby v topoľčianskej firme

Pri explózii zahynul Peter Hertel a viacerí ľudia boli vážne zranení.

18. mar 2018 o 17:52 SITA

BRATISLAVA. V utorok je na Najvyššom súde SR vytýčené odvolacie konanie v prípade výbuchu bomby v topoľčianskej firme Euromont z augusta 2009.

Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici v tomto prípade v júni 2016 ako objednávateľa úkladnej vraždy neprávoplatne uznal za vinného Viliama M., ktorému uložil trest 25 rokov väzenia. Jánovi K., ktorého obžaloba označila za vykonávateľa, vymerali doživotný trest odňatia slobody.

Smrť aj ďalší zranení

Podľa súdu obaja obžalovaní sa na jar v roku 2009 stretli v Bojnej aj s Milanom Pavlovičom, kde si dohodli úlohy na spáchanie útoku na matku Jozefa Mišenku, aby nevypovedal proti strýkovi Viliamovi.

Detaily osvetlil Pavlovič, ktorý na pojednávaní vystupoval ako korunný svedok. Podľa neho Viliam sľúbil Jánovi K. za smrť švagrinej 20-tisíc eur a polovicu mu aj vyplatil. Viliam M. aj Ján K. tvrdili, že nehovorí pravdu, ale súd ho označil za dôveryhodného svedka.

Pôvodne proti Viliamovi M. svedčil iba Ján K., ale po sérií krivých výpovedí aj v iných veciach ho odsúdili za marenie spravodlivosti na deväť rokov, ktoré si momentálne odpykáva. Ján K. priznal, že zabezpečil trhavinu i odpaľovací systém, ale poprel, že by ho bol dal do kufríka svojmu spolužiakovi zo strednej školy Petrovi Hertelovi a poslal ho do firmy Euromont. Pri explózii Hertel zahynul a viacerí ľudia boli vážne zranení.

Prípad bankovej megakrádeže

Nálož mala usmrtiť Zuzanu Mišenkovú, Viliamovu švagrinú.

Viliam však vyhlásil, že smrť švagrinej si neobjednal, nemal na to dôvod.

Priznal iba, že so švagrinou a jej synom nekomunikovali. Viliama, ktorý sa dlhodobo zdržiaval v zahraničí, na Slovensko eskortovali z Venezuely začiatkom roku 2013.

V tejto súvislosti uviedol, že v zahraničí bol pracovne a po zadržaní políciou súhlasil s vydaním na Slovensko. Bol obžalovaný z viacerých trestných činov, ale ani v jednom prípade sa nepotvrdila jeho vina.

Okrem vraždy Jozefa Gudábu išlo aj o prípad bankovej megakrádeže 173 miliónov korún (viac ako 5 miliónov eur) z trezoru VÚB v Nitre a podiel na vražde mafiánskeho bosa Petra Čongrádyho. Obžalovaný Ján K. opakovane odmietol svoju vinu v prípade úkladnej vraždy a odpálenia nástražného systému v Euromonte. Priznal iba nedovolené ozbrojovanie.

Súvisel aj s prípadom jeho synovca

Výbuch v Euromonte čiastočne súvisel s prípadom vraždy Viliamovho synovca Jozefa Mišenku, zo smrti ktorého uznali súdy za vinných štvoricu Milan Pavlovič, Ronald Mišech, Róbert Trajkov a Ivan Skalický.

Spolu s nimi bol z úkladnej vraždy Jozefa obžalovaný aj jeho strýko Viliam, ale prvostupňový i odvolací súd ho spod obžaloby oslobodili. Kauza explózie v Euromonte bola poslednou, kde Viliam M. čelil obvineniu.

Prokurátor jemu i Jánovi K. kladie za vinu obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy jednak dokonaný a tiež v štádiu pokusu, ako i zločin nedovoleného ozbrojovania a zločin všeobecného ohrozenia. Obžalovaní skutok podľa obžaloby spáchali s vopred uváženou pohnútkou ako členovia organizovanej skupiny.