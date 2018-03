Danko vyjadril podporu Pellegrinimu, SNS svojich ministrov nevymení

Pellegrini nepredpokladá v koalícii výhrady voči zotrvaniu troch ministrov za SNS v novej vláde.

19. mar 2018 o 10:10 (aktualizované 19. mar 2018 o 11:04) SITA

BRATISLAVA. Slovenská národná strana (SNS) je v poslaneckom klube jednotná, svojich troch nominantov vo vláde – ministerky pôdohospodárstva a školstva Gabrielu Matečnú a Martinu Lubyovú a ministra obrany Petra Gajdoša nemení.

V pondelok to povedal predseda SNS Andrej Danko na tlačovej besede po rokovaní s Petrom Pellegrinim, ktorý je poverený zostavením novej vlády SR.

Podľa Pellegriniho on, ani strana Smer-SD, a predpokladá, že ani Most-Híd, nemajú výhrady voči ministrom za SNS. SNS je za zachovanie súčasného programového vyhlásenia vlády.

Polčas vládnutia

Pellegrini si je vedomý, že nová vláda nebude mať sto dní, prezidentovi chce predložiť také zloženie vlády, ktoré mu nezabráni novú vládu vymenovať. Programové vyhlásenie vlády by sa veľmi meniť nemalo, keďže celá koalícia má záujem na tom, aby vláda v parlamente získala dôveru čím skôr.

„Sme v polčase vládnutia, je dôležité dokončiť úlohy, ktoré sme si na začiatku vytýčili,“ povedal Pellegrini.

Ministri SNS nie sú v ohrození

Nový kabinet chce Pellegrini prezidentovi Andrejovi Kiskovi predstaviť čím skôr, ešte v pondelok po rokovaní Mosta-Híd a Smeru-SD.

Zároveň povedal, že robia všetko pre to, aby na poste ministra vnútra sedel človek, ktorý nebude polarizovať spoločnosť a nebol by dôvodom, pre ktorý prezident Kiska vládu nevymenuje.

Minister obrany Peter Gajdoš podľa pravdepodobného budúceho premiéra témou rokovania nebol, Gajdoš má Pellegriniho dôveru, pričom ho označil za „špičkového generála, ktorý asi najlepšie ovláda problematiku armády, obrany a ochrany SR“.

Kiskovo odmietnutie by bolo divné

„Minimálne divne“ by Pellegrini vnímal, ak by mu prezident Kiska odobral poverenie zostaviť vládu. Odpovedal tak na špekulácie o tom, či má prezident právomoc tak urobiť.

„Poverenie som dostal, prezentoval som mu podpisy 79 poslancov NR SR, ktorí prisľúbili vyjadriť podporu vláde a mienim mu predložiť také zostavenie vlády, ktoré mu nebude brániť vládu vymenovať,“ pokračoval Pellegrini.

Pellegrini podotkol, že ešte v histórii SR nebol taký moment, keď by prezident „len tak“ takého poverenie odobral. „Ja predstúpim s návrhom na zostavenie vlády, verím, že ju vymenuje a umožní jej uchádzať sa o dôveru v NR SR. Niečo iné by bolo zvláštne, bolo by to mimo ústavných zvyklostí a neprispelo by to k upokojeniu spoločnosti,“ myslí si Pellegrini.

Pellegrini sa vyjadril aj k premiérovi v demisii Robertovi Ficovi. Zopakoval, že ostáva predsedom najsilnejšej politickej a koaličnej strany, logicky preto bude súčasťou rokovaní Koaličných rád. To, či sa vráti do NR SR, je Ficovo rozhodnutie. Ako sa Fico rozhodne, Pellegrini povedal nevedel.

V rekonštruovanej vláde už nebude Lucia Žitňanská ministerkou spravodlivosti, nahradiť by ju mal Gábor Gál.

Pellegrini by na poste ministra vnútra rád videl nepolarizujúcu osobu, súčasná štátna tajomníčka Denisa Saková by mala nastúpiť na Pellegriniho miesto.

Ešte nie je jasné, kto nahradí Mareka Maďariča, ktorý podal demisiu po vražde novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej ako prvý.

V novej vláde by už nemal pokračovať ani minister práce Ján Richter.