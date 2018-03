Most-Híd navrhol Gála na post ministra spravodlivosti

Miesto podpredsedu vlády by mal po Žitňanskej zaujať minister Sólymos.

19. mar 2018

BRATISLAVA. Ministrom spravodlivosti bude Gábor Gál, ktorý dosiaľ šéfoval v parlamente poslaneckému klubu Mosta-Híd.

Rezort životného prostredia povedie naďalej László Sólymos, ktorý má byť aj podpredsedom vlády. Doprave má ďalej šéfovať Árpád Érsek.

Gál ako dôstojný nástupca

Nominácie potvrdilo predsedníctvo Mosta-Híd, oznámil predseda strany Béla Bugár po stretnutí s budúcim premiérom Petrom Pellegrinim. Pellegrini nominácie akceptuje.

Peter Pellegrini (vľavo) a predseda strany Most-Híd Béla Bugár. (zdroj: TASR/Marko Erd)

"Na post ministra spravodlivosti navrhujeme pána poslanca Gábora Gála. Informovali sme zároveň, že chceme zmenu v tom, že László Sólymos ako minister životného prostredia by bol podpredsedom vlády," uviedol Bugár na tlačovej konferencii.

"Pri menách nevidím žiadny problém. S oboma ministrami, ktorí zostávajú na svojich pozíciách, mám svoju skúsenosť z vlády. Takisto pána poslanca Gála poznám roky aj z pôsobenia v Národnej rade. Je to človek, ktorý vie dôstojne zastať pozíciu ministra spravodlivosti," povedal Pellegrini, ktorý zároveň rešpektuje, že namiesto ministra spravodlivosti bude podpredsedom vlády šéf envirorezortu.

Zmeny vo voľbev prezidenta PZ

Bugár s Pellegrinim hovorili aj o očakávaniach od novej vlády.

"Od budúceho ministra alebo ministerky budeme očakávať čo najrýchlejšie pokračovanie a dokončenie procesu, kde voľba prezidenta Policajného zboru bude tak, ako sme sa minule dohodli. Takisto policajná inšpekcia bude obsahovať zmeny," doplnil Bugár.

Pellegrini podporuje urýchlené dokončenie tejto legislatívy. Bol by rád, keby to bol prvý návrh z dielne nového šéfa rezortu vnútra.

"Ako predseda vlády budem trvať na tom, aby bol predložený do legislatívneho procesu v čo najkratšom čase," poznamenal.

Pellegrini verí, že ak nová vláda dostane šancu a postaví sa pred parlament, získa dôveru. SNS, Most-Híd hlasy deklarujú. "Smer-SD bude tiež jednotný, preto ak dostaneme šancu a budeme môcť predstúpiť pred parlament, budúca vláda môže získať dôveru," doplnil.

Kaliňákov nezávislý nástupca

Bugár sa vyjadril aj k otázke budúceho ministra vnútra, ktorý by nemusel vzísť z členov Smeru-SD.

"Hovorili sme aj o tom, že budúci minister by nebol ani z portfólia členov Smeru, to znamená, môže byť aj nezávislý. Ale o tom ešte nechceme hovoriť," uviedol Bugár.

Nepovedal, či by mal vo funkcii pokračovať policajný prezident Tibor Gašpar. "Je to záležitosť budúceho ministra vnútra. Mám na to jednoznačný názor, ale chcem počuť aj názor budúceho ministra," doplnil Bugár.