Gašpar nemá politickú zodpovednosť, Kaliňák by ho neodvolal

Kaliňák: Musíte rozlišovať politickú zodpovednosť, ktorú policajti nevyvodzujú.

19. mar 2018 o 12:31 TASR

BRATISLAVA. Policajný prezident Tibor Gašpar by mal jednoznačne ostať vo svojej funkcii.

Pred pondelkovým rokovaním predsedníctva Smeru-SD to povedal minister vnútra v demisii Robert Kaliňák s tým, že ak by on ostal ministrom, Gašpara by nevymenil.

"Musíte rozlišovať politickú zodpovednosť, ktorú som ja vyvodil a policajti nevyvodzujú politickú zodpovednosť, to je nedemokratické. Policajti odchádzajú vtedy, keď porušia zákon, pokiaľ si dobre pamätám, pán Gašpar ho neporušil," uviedol Kaliňák.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Nevie o tlaku na Gašpara od koaličných partnerov

Či Gašpara vymení nový minister, jasne nepovedal. O tom, že by takúto požiadavku mali SNS alebo Most-Híd, nevie.

"Ja rešpektujem v tejto chvíli, že bude nová vláda, ktorá bude mať svoje vlastné právomoci rozhodovania, navyše tu už máme pripravený zákon, ktorý hovorí o novom spôsobe voľby policajného prezidenta, takže si myslím, že tých nástrojov je dostatok," povedal Kaliňák.

Predsedníctvo najsilnejšej koaličnej strany Smer-SD zasadlo v pondelok napoludnie. Má rozhodnúť o obsadení ministerských postov v budúcej vláde Petra Pellegriniho.

Strana Roberta Fica musí vymeniť minimálne troch členov vlády, hovorí sa ale o obmenách až na šiestich postoch. Nutné je obsadiť posty ministra vnútra, kultúry aj post vicepremiéra pre investície.

Hovorí sa však aj o odchode ministra práce Jána Richtera či presune ministra hospodárstva Petra Žigu na iný rezort.

Pellegrini cez víkend povedal, že nový minister vnútra, ktorý nastúpi po Robertovi Kaliňákovi, by mal byť v rezorte už zorientovaný. Zároveň preferuje niekoho, kto nie je dlhoročný straník.

"Mien zaznieva veľmi veľa. Nemal by to byť ale žiaden vysoký funkcionár strany. Musí to byť človek so skúsenosťami. Ja osobne nabádam kolegov v strane, aby sme našli človeka, ktorý sa nebude zorientovávať mesiac či dva v danom rezorte. Táto vláda nebude mať nárok na žiadnych sto dní," povedal.

Pellegrini počká na názor nového ministra

Na margo možnej výmeny na poste policajného prezidenta detaily povedať nechcel.

"Ak by sme sa k tomu vyjadrovali, ukázali by sme, že policajný prezident visí na šnúrke politika. S názorom na jeho výmenu či zotrvanie bude musieť prísť nový minister vnútra," konštatoval Pellegrini.

Na druhej strane je za zmenu obsadzovania postu šéfa policajtov ešte v tomto volebnom období.

V súvislosti s menom poslanca Erika Tomáša, ktorý sa spomínal ako nový minister kultúry, Pellegrini poznamenal, že rozhodne predsedníctvo.

Na margo ďalších plánov avizoval, že ešte v pondelok popoludní či v utorok ráno by išiel prezidenta Andreja Kisku informovať o zozname ministrov. Už v stredu by mohol parlament rokovať o dôvere novej vláde.