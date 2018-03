Kňažko: Politika v ankete OTO môže byť; Bugár je parazit

S tvrdením Adely Vinczeovej sa podľa Milana Kňažka dá súhlasiť, ale len sčasti.

19. mar 2018 o 17:22 Roman Cuprik

Ministrom financií by sa mal stať Ladislav Bašternák, ministrom vnútra Marián Kočner a premiérkou Mária Trošková, hovoril MILAN KŇAŽKO vo svojom prejave pri uvedení do siene slávy OTO. V jedinej vete tak poukázal na niekoľko káuz Smeru. "Trošková už niečo pochytila, dúfajme, že pán premiér nechytil niečo od nej," dodal. Jeho prejav patril k najsilnejším momentom večera, hoci sám priznáva, že pri odovzdávaní takýchto cien je politika neštandardná téma. V rozhovore pre SME hovorí, že vláda sa správa arogantne a študentov podporil, pretože ich požiadavky sa týkajú aj jeho samého.

Prečo ste sa rozhodli využiť príhovor počas udeľovania cien ankety OTO na komentovanie súčasnej politickej situácie?

„Ľudia sú nespokojní a vražda dvoch mladých ľudí len upriamila pozornosť na to, čo sa tu deje už roky. Správanie sa politikov k verejnosti je absolútne neprijateľné, odzrkadľuje sa to na arogancii Roberta Fica k novinárom. Takto sa vlastne správa k nám, pretože novinári sú len prostredníkmi medzi politikmi a verejnosťou. Mňa to ponižuje, uráža a hanbím sa za našich ústavných činiteľov. U nás neexistuje rovnosť pred zákonom, korupcia zasahuje do najvyšších kruhov a niektorí ľudia si môžu dovoliť čokoľvek, pretože sú prepojení na vládnych predstaviteľov.“

Ako ste mysleli poznámku, že vám hovorili, aby ste sa v živom prenose nevyjadrovali k aktuálnej situácii, pretože je to nevhodné?

„Nešlo o nikoho konkrétneho. Chcel som tým povedať, že nie je obvyklé vnášať politiku do takýchto udalostí, ale my nie sme v obvyklej situácii, tak som hovoril aj o tom.“