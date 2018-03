Progresívne Slovensko chce viac verejnej kontroly na prokuratúre a nezávislú políciu

Zmeniť by sa podľa nich malo tiež kreovanie Ústavného súdu SR

20. mar 2018 o 11:10 TASR

BRATISLAVA. Prokuratúra by mala byť pod silnejšou verejnou kontrolou a menším politickým vplyvom. Posilniť by sa mala aj samostatnosť polície a nezávislosť policajnej inšpekcie.

Zmeniť by sa tiež malo kreovanie Ústavného súdu SR. To sú podľa Progresívneho Slovenska (PS) kroky potrebné na obnovenie dôvery v spravodlivosť na Slovensku.

Nesplnenie vyhlásenia

Tieto ciele mala podľa Zuzany Čaputovej vo svojom programe aj dosluhujúca vláda, ale nevyriešila ich.

"Došlo tu k výraznému neplneniu programového vyhlásenia vlády," povedala na tlačovej konferencii PS Čaputová. Zdôraznila, že nová vláda, ktorá sa bude uchádzať o dôveru v parlamente, by mala tieto ciele opäť dať do svojho programu a aj ich naplniť. PS jej navrhuje konkrétne opatrenia.

Podľa progresívcov by možnosť navrhovať kandidátov na generálneho prokurátora mali mať nielen politici, ale aj právnická verejnosť.

Na zvolenie šéfa prokurátorov by mala byť potrebná kvalifikovaná väčšina prítomných poslancov v parlamente, nie nadpolovičná väčšina. Zmenami by mali prejsť aj disciplinárne konania vo veciach prokurátorov. Malo by v nich byť viac verejnej kontroly a menej vplyvu generálneho prokurátora.

Ako samostatná inštitúcia

PS tiež volá po tom, aby polícia existovala ako samostatná inštitúcia. "Dnes existuje iba policajné prezídium, ktoré je organizačne začlenené do ministerstva vnútra," pripomenula Čaputová.

Hovorí aj o potrebe zmeny výberu a menovania policajného prezidenta. Kandidát by mal prejsť verejným vypočutím. Pochybenia policajtov by podľa PS mala riešiť nezávislá inšpekcia, ktorá by sa zodpovedala prezidentovi alebo vláde.

Progresívci sú tiež za zmenu výberu ústavných sudcov. Na kandidátov na ústavných sudcov by mali byť podľa nich kladené prísnejšie požiadavky. Upraviť by sa mal aj proces posudzovania a vypočutia kandidátov. Híring by mal byť aj verejný.

Čaputová zopakovala, že súčasnú situáciu v spoločnosti a na politickej scéne by vyriešili predčasné voľby, v ktorých by ľudia opäť rozhodli, a nie rekonštrukcia vlády. "Podľa nášho názoru je to jediný správny spôsob," povedala.