Taliansky novinár: Súdy hovoria, že Vadalovci sú z ´Ndranghety. Bodka

Investigatívny novinár z Il quotidiano del sud (Denník Juhu) MICHELE ALBANESE sa 'Ndranghete venuje 30 rokov, štyri roky má ochranu.

Vražda Jána Kuciaka podľa neho všetkých talianskych

Ste novinárom denníka Il Quotidiano del Sud. Akým témam sa venujete?

"Venujem sa 30 rokov ´Ndranghete."

Keď niekto píše o mafii, predpokladá sa, že to musí byť veľmi odvážny človek. Mali ste niekedy strach?

"Strach je ľudským rozmerom každého človeka. Strach nemajú len novinári, ale napríklad aj policajti. Každý z nás by však mal konať tak, aby rešpektoval hodnoty, ktorým verí. Ja chcem byť slobodným človekom. A robím svoju prácu ako slobodný novinár. A ak aj mám strach, svoju prácu musím vykonávať. V minulých rokoch som dostal aj vyhrážky. Prišli sem a vyrabovali mi dom. Vošli do mojej kancelárie a hľadali dokumenty. Bol som vtedy mimo domu. Špehovali ma. Čiže viem, čo je strach. Poslali výhražné listy do novín."

Hrozili vám v nich aj tým, že vás zavraždia?

"Áno. Vyhrážky, že ma zavraždia. Na tých listoch boli kríže."

Aké ste v tých situáciách mali pocity? Čo ste urobili?

"Uvedomil som si, že v živote sú šťastné chvíle, ale aj chvíle strachu. Ale šťastie a strach sú dvaja spoločníci, ktorí kráčajú spoločne životom človeka. Odvaha sa rodí z vedomia úlohy, akú máte vo vašej domovine. Toto tu je moja krajina. Slovensko je vaša krajina. A my by sme mali brániť túto krajinu. A mali by sme robiť všetko preto, aby ľudia mohli žiť v pokoji. Aj keď to vyvoláva strach. Ale ja mám strach, ale nezastavia ma."

Vaši príbuzní vám nehovorili, aby ste nechali tak túto prácu?

"Niekoľkokrát mi to povedali. Ale toto je moja práca. Vybral som si ju ja. Novými nepriateľmi Európy nie sú ideológie, ale mafie. Nielen ozbrojené mafie, ale aj mafie v sakách a kravatách. Ekonomicke mafie, ktoré recyklujú peniaze z obchodu s drogami."

Spolu s nami je v tejto miestnosti vaša ochranka. Koľko rokov ju máte?

"Štyri."

Prečo?