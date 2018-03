Politologička Világi: Kiska sa rozhodol ísť do otvoreného politického konflitku

Politologička z Univerzity Komenského Aneta Világi hovorí, že Kiska si vytvára vhodný základ na ďalšie politické pôsobenie.

20. mar 2018 o 14:03 Peter Kapitán

Čo hovoríte na to, že prezident odmietol vymenovať vládu v takom zložení, ako ju navrhol Peter Pellegrini?

„Prezident sa rozhodol, že pôjde do otvorenejšieho politického konfliktu s vládnou koalíciou. O nominovanej vláde mal dôvodné pochybnosti o tom, či naozaj pôjde o vládu, v ktorej by nemal vplyv Robert Fico, to bol zrejme hlavný dôvod, prečo sa rozhodol odmietnuť takúto vládu, a prečo hovorí, že pre neho nie je dôveryhodná v zmysle, že by upokojila situáciu a nepolarizovala spoločnosť.“

Upokojí toto rozhodnutie situáciu?

„Určite nie, naďalej pretrváva kríza. Nemáme vládu, nevieme, čo bude ďalej, či sa Petrovi Pellegrinimu podarí zostaviť akceptovateľný kabinet, je to také spoločenské tápanie. To ale neznamená, že ak by prezident navrhnutú vládu vymenoval, znamenalo by to upokojenie situácie.“

Ako to myslíte?

„To čo sa deje v politike je jedna vec, no nebolo vôbec isté, či by vláda navrhnutá Petrom Pellegrinim upokojila napätie v spoločnosti.“

Ako by musela vyzerať vláda, ktorá by politickú krízu ukončila?

„Neviem. Bola som prekvapená s akými menami prišiel. Príjemne ma prekvapilo aj to, že sa Smer dokázal zriecť zodpovednosti a hodil to na plecia niekoho mimo stranu. Viem si predstaviť, že niekto ako bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak, ktorý má pomerne dobrú reputáciu, by mohol byť tým krízovým manažérom na ministerstve vnútra a mohol by vzbudzovať dôveru v značnej časti spoločnosti. Ale neviem či by toto akceptovateľné z pohľadu politikov.“

Čo si predstavujete pod „zásadnou“ rekonštrukciou, po ktorej prezident Kiska volal?