Kiska si presadil nového ministra vnútra

Prezident Andrej Kiska zatlačil na budúceho premiéra Pellegriniho podobne, ako to urobil bývalý prezident Michal Kováč Vladimírovi Mečiarovi. Koalícia mu ustúpila.

20. mar 2018 o 19:32 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Keď v roku 1993 premiér Vladimír Mečiar z HZDS navrhol za ministra privatizácie Ivana Lexu, prezident Michal Kováč ho odmietol vymenovať s tým, že mu nedôveruje. O pár mesiacov neskôr vyjadril nespokojnosť s celou vládou, parlament jej vyslovil nedôveru a konali sa predčasné voľby.

Takmer po pätnástich rokoch súčasný prezident Andrej Kiska urobil podobný krok. Neodmietol len jedného ministra, ale v utorok na obed oznámil, že nevymenuje celú vládu v zložení, v akom ju navrhol dezignovaný premiér Peter Pellegrini zo Smeru.

Prezident povedal, že by nemala dôveru verejnosti. Kritizoval najmä návrh na nového ministra vnútra. Pellegrini zaňho navrhoval Jozefa Ráža, syna speváka skupiny Elán.

Kiska išiel proti dohode koalície, ktorá má parlamentnú väčšinu.

Nová vláda by však podľa neho mala byť schopná presvedčiť verejnosť, že zabezpečí nezávislé a nestranné vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Práve pre túto kauzu odstupujú doterajší premiér Robert Fico aj minister vnútra Robert Kaliňák.

„Ak má nová vláda záujem obnoviť dôveru ľudí v štát a upokojiť rozhorčenú verejnosť, musíme mať na jej obsadenie prísne nároky,“ povedal vo vyhlásení Kiska.

Všetci chcú pokoj

Pellegrini nakoniec Kiskovi v utorok podvečer vyhovel a v stredu mu predloží návrh novej vlády. Namiesto Ráža navrhne za ministra vnútra doterajšieho ministra zdravotníctva za Smer Tomáša Druckera.

Druckera zas navrhne nahradiť doterajšou tajomníčkou ministerstva zdravotníctva Andreou Kalavskou.

Dôvodom rozhodnutia koaličných strán podľa Pellegriniho je, že chcú upokojiť situáciu.

„Slovensko si nemôže dovoliť byť bez vlády, ktorá má parlamentnú väčšinu," povedal Pellegrini.

Sporný minister

Ráž mladší bol doteraz vedúcim služobného úradu ministerstva zdravotníctva, ktoré vedie Drucker.

Ako motorkár sa Ráž pozná s Kaliňákom, ktorý je takisto fanúšikom motoriek. Bol aj na oslave Kaliňákovej štyridsiatky. Rážov otec a menovec sa zase poznal s Petrom Čongrádym, ktorý patril k popredným členom mafiánskej skupiny sýkorovcov.

„Posledné, čo dnes potrebujeme, sú ďalšie nekonečné diskusie a podozrenia o tom, kto bol s kým na motorkách a oslavách narodenín alebo ďalšie špekulácie o personálnych prepojeniach. Ako hlava štátu to nepripustím, toto nie je cesta k obnoveniu dôvery,“ povedal Kiska, hoci Ráža priamo nemenoval.

Poukázal na to, že desiatky tisíc ľudí protestujú v uliciach aj preto, lebo stratili dôveru v predstaviteľov vyšetrovacích orgánov a najdôležitejších ministerstiev.

Ráž v písomnom stanovisku odkázal, že rozhodnutie prezidenta rešpektuje.

Ďalší vývoj

Prezident má teraz niekoľko možností. Nový Pellegriniho návrh môže prijať a vytvorí sa nová vláda alebo mu ho znovu vrátiť a čakať na ďalší.

Ak by s novou vládou nesúhlasil, teoreticky by mohol vymenovať aj vlastnú úradnícku vládu. Dozerala by na chod ministerstiev až do nových volieb. Koalícia s parlamentnou väčšinou by však naďalej mohla schvaľovať zákony.

Nový návrh na zloženie vlády bez Ráža podľa Pellegriniho nebude pre prezidenta "žiadnym prekvapením", pretože o ňom už vraj spolu hovorili.

Starý spor o ústavu

Rozhodnutie prezidenta budú teraz podľa Pellegriniho určite hodnotiť ústavní právnici.

"Chcem vyjadriť presvedčenie a dúfať, že z takéhoto konania sa nezakladá nebezpečný precedens, z ktorého by akákoľvek hlava štátu odmietla akceptovať parlamentnú väčšinu," vyhlásil Pellegrini.

Kiskov krok je vedomé porušovanie ústavy, tvrdí bývalý podpredseda Ústavného súdu Eduard Bárány, ktorý je Ficovým poradcom pre spravodlivosť. Vládne strany sa podľa neho môžu obrátiť v tejto veci na Ústavný súd so sťažnosťou. Sám však takýto postup nepredpokladá.

"Vzhľadom na časové horizonty, v ktorých Ústavný súd rozhoduje, je to neúčinný nápravný prostriedok. Na rozhodnutie by sa čakalo zrejme niekoľko mesiacov," povedal Bárány.

Naopak ústavný právnik Ján Drgonec v rozhovore pre SME tvrdí, že Pellegrini sa na Ústavný či akýkoľvek iný súd nemôže obrátiť. Ústava podľa neho prezidentovi neprikazuje automaticky vymenovať ministrov, ktorých mu parlamentná väčšina predloží.

Zároveň by podľa neho mohol Kiska ešte poveriť zostavovaním vlády niekoho iného, ako je Pellegrini.

„Celý režim je nastavený tak, že by sa v tomto prípade všetci mali dobrovoľne správať tak, aby doviedli krajinu do predčasných volieb. Nepočíta sa s tým, že by si niekto postavil hlavu," povedal Drgonec.