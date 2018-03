Ústavný právnik Drgonec: Fico stále vykonáva funkciu premiéra. Môže to trvať aj dva roky

Ústava priamo nehovorí, či prezident musí prijať ministrov, ktorých mu ponúka designovaný premiér. Môže však zostaviť úradnícku vládu.

20. mar 2018 o 22:02 Peter Kováč

Aké možnosti má designovaný premiér Peter Pellegrini po tom, ako prezident Andrej Kiska odmietol vymenovať ministrov, ktorých navrhol?

„Osobne si myslím, že tu je dôležitý zdravý rozum na všetkých stranách. Nemyslím si, že by bol zachovaný práve na strane pána Pellegriniho. Podaktorí z kandidátov určite rozumnou voľbou neboli. V druhom kole poverovania teda mal viac hľadieť na zdravý rozum.“

Upravuje ústava, či prezident musí, alebo len môže súhlasiť s výberom kandidátov na ministrov?

„Ústava úplne jednoznačné odpovede nedáva. V ústavnom práve okrem toho, čo je napísané čierne na bielom, sa používajú aj ústavné konvencie. To je akási obyčaj, napríklad že prezident poverí zostavovaním vlády lídra víťaznej strany parlamentných volieb. Je to pravidlo. Takým spôsobom sa prezidenti u nás správajú, ale tam sa to končí. Je to nevynútiteľná a nesankcionovateľná vec. Pellegrini sa teda nemôže obrátiť na Ústavný súd alebo aj akýkoľvek iný súd s tým, že od neho chce, aby nariadil prezidentovi, že ho musí poveriť zostavením vlády.“

Nastala už niekedy v minulosti podobná situácia?

„Už prvý prezident Michal Kováč odmietol vymenovať minimálne dvoch ľudí. Raz Ľudovíta Hudeka za generálneho prokurátora a raz Ivana Lexu za ministra privatizácie. Niečo takéto tu teda už bolo, dokonca bez nejakých vážnych problémov prezidenta za to, ako konal.“

Môže sa situácia zopakovať tak, že by Kiska znova odmietol ďalšie ponúkané mená?