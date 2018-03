Politici reagujú na Druckerovu nomináciu do vedenia ministerstva vnútra

Drucker podľa Matoviča nie je schopný vrátiť dôveru ľudí v políciu, keďže obhajoval Kaliňáka.

20. mar 2018 o 18:21 (aktualizované 20. mar 2018 o 18:29) TASR

BRATISLAVA. Pellegrini navrhol na post ministra vnútra súčasného šéfa rezortu zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru). Ministerstvo zdravotníctva by po ňom mala prebrať štátna tajomníčka rezortu Andrea Kalavská.

Pellegrini to v utorok povedal novinárom po tom, čo sa prezident Andrej Kiska rozhodol nevymenovať novú vládu. Pellegrini chce Kiskovi v stredu (21.3.) doručiť nový návrh na vymenovanie členov novej vlády. Zmeny na ostatných pozíciách podľa neho nebudú.

Matovič neverí, že Drucker vráti dôveru polícii

Drucker je podľa šéfa OĽaNO Igora Matoviča síce sympatický muž, avšak ako človek, ktorý opakovane obhajoval Roberta Kaliňáka aj pri jeho najväčších kauzách, určite nie je tým, kto dokáže vrátiť dôveru ľudí v políciu.

"Slovensko dnes nevyhnutne potrebuje očistu polície od nominantov nitrianskej mafie, ktorej ju Robert Kaliňák zveril do správy. Slovensko potrebuje políciu úplne nezávislú na politike, a to na sto percent nedokáže verný sluha strany Smer Tomáš Drucker," vyhlásil Matovič.

Doplnil, že ak prezident Andrej Kiska myslel svoje slová "o dôveryhodnej vláde, ktorá nebude polarizovať Slovensko vážne, na takúto arogantnú hru strany Smer nemôže pristúpiť".

Most so zmenami súhlasí

Strana Most-Híd súhlasí s nomináciou súčasného šéfa rezortu zdravotníctva Tomáša Druckera na post ministra vnútra. Takisto súhlasí s tým, aby ministerstvo zdravotníctva prebrala po ňom súčasná štátna tajomníčka rezortu Andrea Kalavská. Uvádza to Most-Híd v písomnom stanovisku.

Nová nominácia strany Smer bola podľa hovorkyne Mosta-Híd Kláry Debnár prerokovaná na Koaličnej rade. "Sme presvedčení, že vymenovaním novej vlády a následným vyslovením dôvery kabinetu v parlamente urobíme prvý krok k upokojeniu situácie v spoločnosti," dodala Debnár.

Hrnko dohodu víta

Ak sa dezignovaný premiér a prezident Kiska skutočne dohodli, že novým ministrom vnútra bude Drucker, je to veľmi pozitívne. Pre TASR to uviedol podpredseda SNS a šéf Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko (SNS).

"Tomáš Drucker je skutočne dobrý manažér. Ak ide o veci, ktoré spoločnosť najviac ťažia, veľmi rýchlo by sme sa mohli dostať k tomu, že sa oddelí inšpekcia ministerstva vnútra od ministra," avizoval.

Na druhej strane Hrnko nie je za to, aby minister vnútra prišiel o kompetenciu menovať policajného prezidenta tak, ako to koalícia plánuje. "Nechal by som to ministrovi, ale dal by som tam podmienku, že kandidát musí absolvovať híring na pôde brannobezpečnostného výboru. Pričom stanovisko výboru by bolo pre ministra záväzné. Ale v žiadnom prípade by som nešiel do vecí, ktoré by urobili zo Slovenska unikát. Polícia je súčasťou vnútra," zdôraznil.

Na margo vyšetrovania úkladnej vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Hrnko povedal, že najlepšie pre vyšetrovateľov bude, ak im dá pokoj minister aj policajný prezident a budú ich riadiť len zodpovedné orgány, teda dozorový prokurátor.

Galko prakticky súhlasí s Matovičom

"Drucker riadil rezort zdravotníctva systémom pokusov a omylov a je o ňom známe, že nedokázal premiérovi v demisii Robertovi Ficovi (Smer) účinne oponovať, keď ho v priamom prenose ponížil pred verejnosťou," vyhlásil podpredseda SaS a člen brannobezpečnostného výboru Ľubomír Galko, ktorý považuje za nemysliteľné, že Drucker zabezpečí očistu polície.

"Je nemysliteľné, aby dokázal zvládnuť úlohy, ktoré by pred ním v rezorte vnútra stáli, ako výmena čelných funkcionárov v policajnom zbore, na inšpekcii ministerstva vnútra a celkovú očistu polície od vplyvov organizovaného zločinu," myslí si Galko.

Podľa jeho slov z nominácie Druckera vidieť, že koalícia je neschopná sebareflexie a ženie krajinu do hlbokej krízy. "Znova vyzývame koaličných poslancov, aby podporili predčasné voľby," dodal.