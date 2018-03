Ústav pamäti národa si vyžiadal dokumenty o Sviečkovej manifestácii

Dokumentáciu má ÚPN poskytnúť Generálna prokuratúra.

21. mar 2018 o 9:55 (aktualizované 21. mar 2018 o 10:16) TASR

BRATISLAVA. Ústav pamäti národa (ÚPN) žiada Generálnu prokuratúru (GP) SR, aby mu zo svojho archívu odovzdala celý dokumentačný materiál týkajúci sa Sviečkovej manifestácie v roku 1988.

Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informoval František Neupauer zo Sekcie vedeckého výskumu ÚPN.

Dôvodom je, že historikom doteraz ostávajú neprístupné niektoré dôležité materiály o tejto udalosti, vrátane vyšetrovacieho spisu vtedajšej Vojenskej obvodnej prokuratúry.

"Ide najmä o vyšetrovací spis Vojenskej obvodnej prokuratúry Bratislava z roku 1990," priblížil Neupauer.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Žiadosť zástupcovia ÚPN podali v stredu na GP.

Prečítajte si tiež: V Bratislave sa v stredu uskutoční spomienka na 30. výročie Sviečkovej manifestácie

V pripojenom liste, pod ktorý sa podpísali slovenskí historici, žiadajú, aby celý dokumentačný materiál viažuci sa k Sviečkovej manifestácii, vrátane zvukových, obrazových a fotografických materiálov a nachádzajúci sa v správe alebo archívoch Generálnej prokuratúry SR bol odovzdaný do archívu ÚPN alebo Slovenského národného archívu (SNA) a tak bol sprístupnený historikom a bádateľom na vedecký výskum a prehĺbenie poznatkov o tejto dejinnej udalosti.

Neupauer v tejto súvislosti poukázal i na možné riziko skartovania týchto materiálov. "Predsa len, od udalosti ubehlo už 30 rokov, skartačná prax každého archívu je iná. Ak by však došlo k zničeniu týchto materiálov, dejiny by to vnímali ako ničenie dokumentov o vlastnej novodobej histórii."