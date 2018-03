Rezort školstva dal peniaze mládeži podľa Istanbulského dohovoru

Ratifikáciu dokumentu odmieta SNS aj všetky kresťanské cirkvi.

21. mar 2018 o 12:10 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo školstva vyčlenilo pre vlastnú príspevkovú organizáciu IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 160 400 eur na reflektovanie aktuálnych spoločenských výziev v oblasti práce s mládežou v súlade s Istanbulským dohovorom, ktorý súčasná vláda Roberta Fica odmietla ratifikovať. Zmluva je uzatvorená na rok 2018 a podpísaná bola 27. februára.

Fico 22. februára oznámil, že Slovensko prevezme konkrétne ustanovenia Istanbulského dohovoru, ale pokiaľ nebudú odstránené pochybnosti, pokiaľ nebude zabezpečený súlad s Ústavou SR, nikdy nedá súhlas na to, aby vláda predložila tento dohovor na ratifikáciu.

Premiér to povedal s tým, že rozpor s Istanbulským dohovorom je hlavne v definícii manželstva. Slovensko má v ústave, že manželstvo je zväzok medzi ženou a mužom. Fico zároveň dodal, že Slovensku nehrozia žiadne sankcie. Dodal, že toto rozhodnutie je prekonzultované s koaličnými partnermi.

Problém nerozlišovania pohlavia a rodov

Ministerstvo školstva vedie nominantka SNS Martina Lubyová. SNS však žiada podpis Slovenska pod dohovorom stiahnuť. Národniari vo februári vyhlásili, že Istanbulský dohovor sa netýka len ochrany žien, preto by podľa nich SR mala stiahnuť svoj podpis pod týmto dokumentom.

Ako uviedol predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák, SNS hovorí áno ochrane žien a nebude tolerovať násilie voči nim.

"Budeme podporovať to, aby sa do našej legislatívy dostala aj trikrát taká silná ochrana, ako je uvedená v Istanbulskom dohovore," povedal s tým, že dohovor okrem ochrany žien obsahuje aj súbor inštitútov, ktoré by sa čudným, plíživým spôsobom vnášali do slovenskej legislatívy.

Dokument podľa Bernaťáka napríklad zavádza nerozlišovanie pohlavia a rodov. "Muž sa môže vyhlásiť kedykoľvek za ženu, potom sa môže zosobášiť s iným mužom a mať deti, v úvodzovkách adoptované deti," vyhlásil.

Nebezpečenstvo pre tradície

Ďalší z článkov dohovoru hovorí podľa Bernaťáka o podpore spoločenských alebo kultúrnych zmien správania sa žien a mužov s cieľom odstrániť predsudky, zvyky a tradície, ktoré sú založené na stereotypných roliach žien a mužov.

"Je to otázka napríklad folklórnych tancov, významu materstva alebo dojčenia, prejavu úcty mužov voči ženám, galantnosti," uviedol s tým, že SNS je za prijatie takej legislatívy, ktorá by sa skutočne týkala ochrany žien. Ako zdôraznil, dohovor totiž nie je možné prijať po častiach.

"Buď ho ratifikujeme, alebo nie," dodal s tým, že o stiahnutí podpisu pod dohovorom chce strana presviedčať aj koaličných partnerov.

Kresťania sa obávajú expertov

Všetky kresťanské cirkvi sa spoločne obrátili na vládu, aby stiahla podpis Slovenska pod Istanbulským dohovorom.

Cirkvi sa na spoločnom vyhlásení dohodli 13. februára. Istanbulský dohovor podľa predstaviteľov cirkví vidí koreň domáceho násilia aj v zaužívaných „rolách“ mužov a žien, ktoré nazýva stereotypnými, a žiada na riešenie tohto problému ustúpiť od špecifických čŕt biologicky danej ľudskej prirodzenosti muža a ženy v prospech tzv. rodovej rovnosti.

Duchovní upozorňujú, že pojem „rod“ pritom definuje ako „súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov.

„Dohovor vyžaduje, aby odsúdeniahodné stereotypné roly, ako aj zavádzanie nestereotypných rodových rolí, posudzovala nejasne definovaná skupina expertov, nadradená aj národným parlamentom. Dohovor, ak sa bude aplikovať, zásadným spôsobom zasiahne do legislatívy, výchovy a vzdelávania vo všetkých signatárskych štátoch, pričom k žiadnemu ustanoveniu dohovoru nie sú prípustné žiadne výhrady, okrem niekoľkých nepodstatných výnimiek,“ zdôrazňujú predstavitelia cirkví.

Nemajú dôveru, že vyjadrenia expertov budú pravdivé a pomôžu účinne predchádzať domácemu násiliu. Skôr sa obávajú šírenia genderovej a protirodinnej agendy.

Rovnaká úroveň ochrany žien v celej Európe

Istanbulský dohovor, oficiálne nazvaný Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, si podľa autorov kladie za úlohu vytvorenie Európy bez násilia na ženách a domáceho násilia s dôrazom na prepojenia medzi dosiahnutím rodovej rovnosti a odstránením násilia páchaného na ženách.

Jeho zámerom je tiež harmonizovať právne normy členských krajín Rady Európy a zabezpečiť tak ženám, dievčatám a ďalším skupinám ohrozených násilím užívanie rovnakej úrovne ochrany v celej Európe.

Konzervatívne skupiny majú s dohovorom dlhodobo problém, vyčítajú mu predovšetkým, že zavádza do medzinárodného práva rodovú ideológiu. Istanbulský dohovor podpísala Slovenská republika medzi prvými krajinami v roku 2011.