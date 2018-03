SNS chce Krištúfkovú odvolať z výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva

Podľa SNS nie je možné, aby v takejto funkcii bola žena, ktorá údajne žila s mafiánmi.

21. mar 2018 o 11:49 (aktualizované 21. mar 2018 o 14:02) SITA, TASR

BRATISLAVA. Slovenská národná strana (SNS) navrhne na najbližšej parlamentnej schôdzi odvolať poslankyňu Petru Krištúfkovú z Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva.

Ako sa uvádza v stanovisku SNS, nie je možné, aby v takejto funkcii bola žena, ktorá údajne žila v spoločnej domácnosti s mafiánmi, ako je zavraždený boss Robert Dinič či Peter Havaši.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Žila aj s Kollárom

Bratia Diničovci patrili v deväťdesiatych rokoch k ústredným postavám bratislavskej mafie.

Prečítajte si tiež: Bratislava prehrala spor o lukratívnu budovu. Uspela firma blízka Kollárovi

„Podľa medializovaných informácií mala blízko aj k odsúdenému šéfovi piťovcov Jurajovi Ondrejčákovi. Juraj Ondrejčák, prezývaný Piťo, si odpykáva trest v ilavskej väznici. Krištúfkovej sympatie si dokázal získať aj pofidérny Martin Rác, ktorý si vyše dvoch rokov posedel za mrežami," píšu národniari v stanovisku.

Nakoniec nie je ani tajomstvom, že Petra Krištúfková bola viackrát vo vzťahu a žila v jednej domácnosti s tiež poslancom Borisom Kollárom, súčasným kráľom Donovál, ktorý sa poznal napríklad s Petrom Steinhüblom, známym pod prezývkou Žaluď,“ vysvetľuje SNS.

Očakávajú podporu opozície

Súčasná poslankyňa je podľa SNS poprepájaná s postavami organizovaného zločinu, s ktorou mala aj obchodné vzťahy a na svoje živobytie používala peniaze mužov, ktorí sa pohybovali v kalných vodách bratislavského podsvetia.

„Dnes títo muži ležia v hrobe alebo sedia vo väzení. Z tohto dôvodu je nepredstaviteľné, aby takáto osoba kontrolovala činnosť Vojenského spravodajstva Národnej rady Slovenskej republiky. Veríme, že aj opozícia podporí návrh strany SNS, ak myslí boj s mafiou úprimne. Strana predloží na predmetnej schôdzi dôkaz prepojenia poslankyne s mafiou, najmä majetkové prepojenia. Uvedené informácie pani poslankyňa Petra Krištúfková pri svojej nominácii utajila,“ zdôrazňuje SNS.

SNS chce prekryť svoje kauzy

Ako uviedla Krištúfková, národniarmi zverejnené skutočnosti nie sú nové. „Sú to veci mediálne známe. Boli medializované pred parlamentnými voľbami i po nich,“ povedala.

Podľa nej ide zo strany SNS o zúfalú snahu prekryť ich vlastné kauzy a škandály, ktoré sa denne vynárajú a sú spojené s mafiou a organizovaným zločinom, ktorú tento štát vytvoril.

„SNS je v tom namočená až po uši. V mojom prípade nejde o nič nové, u nich však ide o nové kauzy. Ja som nikdy nič netajila,“ dodala Krištúfková.

Politici SNS chcú nezmyselným útokom na Petru Krištúfkovú prekryť vlastné kauzy a prepojenia na mafiu. Povedal to predseda Sme rodina Boris Kollár.

Krištúfkovej minulosť je podľa Kollára dlhodobo známa.

"Tieto veci nikto nezamlčoval. Bolo to známe aj pred voľbami, odpovedal som na to už veľakrát. Bolo to stokrát vysvetlené. Teraz to otvárajú preto, aby prekryli svoje vlastné kauzy a prepojenia na mafiu," uviedol Kollár.

V súvislosti s prepojeniami spomenul generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva obrany Jána Hoľka, ktorý sa podľa Kollárových slov kamaráti s Antoninom Vadalom.

Kollár tiež uvádza, že Hoľko je pravá ruka šéfa SNS a NRSR Andreja Danka. Vadalu spomína v súvislosti s kalábrijskou mafiou zavraždený novinár Ján Kuciak vo svojom nedokončenom článku.

Hoľko už nedávno odmietol tvrdenia, že má priateľské vzťahy s Vadalom. "Žiadny kontakt s uvedeným pánom neudržiavam a dôrazne to odmietam," zdôraznil

Kollár sa odmieta podieľať na osobnom osočovaní, ku ktorému sa podľa jeho slov uchyľuje SNS a ďalší štandardní politici.

"Svoju energiu chcem míňať na to, prečo som do politiky išiel, pomáhať ľuďom. A to robí aj Petra Krištúfková," vyhlásil a poukázal, že poslankyňa predkladá do parlamentu zákony v prospech ľudí a na rozdiel od vládnych politikov nemá žiadne kauzy.