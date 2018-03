Laššáková ocenila Maďaričovu prácu, Kiskovi sa ospravedlnila za Sorosa

Kandidátka na post ministerky kultúry nechce robiť zásadné zmeny v nastavení práce rezortu.

21. mar 2018 o 12:30 TASR

BRATISLAVA. Kandidátka na post ministerky kultúry Ľubica Laššáková nevidí dôvod byť vo funkcii iná, ako bol jej predchodca Marek Maďarič. Povedala to po stretnutí s prezidentom SR Andrejom Kiskom.

"On veľmi dobre nastavil rezort a zanechal ho konsolidovaný. Treba dokončiť rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie a Krásnu Hôrku. Ale aj v regiónoch sú ďalšie stovky kultúrnych inštitúcií, ktoré si vyžadujú rekonštrukciu," upozornila.

Na margo koncesionárskych poplatkov poznamenala, že sú potrebné ako zdroj financovania RTVS, ale hovoriť o ich výške je podľa jej slov predčasné.

Rovnako tak sa chce pozrieť aj na Maďaričov návrh voľby zmeny šéfa RTVS. Či ho bude presadzovať, nie je zatiaľ jasné.

Laššáková sa zároveň ospravedlnila za svoje výroky o Georgovi Sorosovi a jeho vplyve.

"Veľmi ma to mrzí, aj prezidentovi som to vysvetlila. Ospravedlňujem sa. Bola to nešťastná formulácia, možno pod tlakom udalostí, ktoré sa dejú. Ospravedlňujem sa za výrok," dodala.

Ľubica Laššáková pre Denník N uviedla, že "hry od spomínaného pána idú, aj keď sa často hovorí, že čo už môže taký osemdesiatpäťročný pán, niekde za oceánom, riadiť na Slovensku. Nielen na Slovensku. Tretí sektor je príliš bohatý vzhľadom na zdroje, ktoré uvádzajú. Musí byť nejaký iný zdroj, musí ich niekto financovať a myslím si, že sú to takéto zaoceánske peniaze".