Rezník kritizoval Kňažka za prejav pri cenách OTO, považuje ho za suterén

Šéf verejnoprávnej RTVS kritizoval herca Milana Kňažka za sexistické narážky v jeho prejave.

21. mar 2018 o 15:08 SITA, TASR

BRATISLAVA. Rozhlas a televízia Slovenska sa počas priameho prenosu udeľovania cien OTO (Osobnosť televíznej obrazovky) nespreneveril svojmu verejnoprávnemu poslaniu, až na záver vystúpenia Milana Kňažka.

Na stredajšom rokovaní Rady Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) to konštatoval generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Sporné tri vety

Zdôraznil, že išlo o tri vety, nie o celý Kňažkov príhovor. "To, čo povedal na podporu mladých ľudí, organizujúcich zhromaždenia Za slušné Slovensko, to bolo úplne v poriadku," zdôraznil.

"Ale tie vety o tom, že kto čo chytil, to považujem za zneužitie verejnoprávneho priestoru, za úplný suterén a niečo, čo je nehodné Milana Kňažka," povedal Rezník.

Myslí si, že v tej chvíli si herec pomýlil televíziu i program. "Jednoducho takéto vety nepatria do laudácia pri uvádzaní do siene slávy," mieni Rezník.

Zároveň odmietol, že by on, resp. niekto z vysielacieho štábu pred vysielaním Kňažka upozorňoval, že by nebolo vhodné sa vyjadrovať k aktuálnej politickej situácii. Rada dostala v tejto súvislosti viacero podnetov.

Kňažkov prejav

Kto je Mária Trošková Mária Trošková je bývalá slovenská modelka, narodila sa v roku 1987.

S Antoninom Vadalom žila niekoľko rokov, počas tohto obdobia spolu začali podnikať.

Istý čas pracovala Trošková ml. na ministerstve hospodárstva a pre Pavla Ruska.

V roku 2014 začala pracovať ako poslanecká asistentka vtedajšieho poslanca za Smer Viliama Jasaňa.

Potom sa stala pracovníčkou Kancelárie predsedu vlády SR na pozícii hlavný štátny radca.

V priamom prenose zo slávnostného galavečera ankety televíznych osobností OTO na obrazovke RTVS sa vo svojom príhovore dotkol herec Milan Kňažko aktuálnej politicko-spoločenskej situácie.

Vyjadril podporu občianskym zhromaždeniam a zároveň sa sarkasticky vyjadril na adresu rekonštrukcie vlády i Márie Troškovej, bývalej Štátnej radkyne na Úrade vlády.

"Teraz som si myslel, že sa trošku dotknem aj tej druhej strany a navrhnem niekoľko mien do zásadnej rekonštrukcie vlády. Ja si myslím, ja budem pokračovať, prepáčte mi to, že ministrom financií by sa mal stať Bašternák, ministrom vnútra Kočner a predsedníčka vlády by mala byť žena, mala by to byť Trošková - definitívne. Ja si myslím, že niečo už pochytila od premiéra. Dúfam, že pán premiér nepochytil nič od nej," uviedol na záver príhovoru Kňažko.

Mária Trošková pôsobila od roku 2015 na pozícii hlavnej štátnej radkyne Kancelárie predsedu vlády Roberta Fica. Po vražde novinára Jána Kuciaka z pozície odišla. Jej meno sa objavilo v poslednom článku Kuciaka, podľa ktorého mala Trošková kontakty s ľuďmi, ktorých spájal s talianskou mafiou.

Úspešný ročník

Prečítajte si tiež: Kňažko: Politika v ankete OTO môže byť, vláda sa správa arogantne

Šéf RTVS Jaroslav Rezník označil 18. ročník OTO za najlepší ročník v posledných rokoch a upozornil, že publikum tvoria „veľmi senzitívni ľudia, ktorí sú zvyknutí svoje názory hovoriť veľmi priamo a otvorene“.

Z tohto hľadiska si myslí, že prenos z udeľovania OTO, „sa nijakým spôsobom nespreneveril verejnoprávnemu poslaniu RTVS s výnimkou tých troch sexistických viet, ktoré tam povedal pán Kňažko, myslím si, že v istom okamihu si pomýlil televíziu a pomýlil si program," uviedol Rezník.

Ak už, tak takého vyjadrenia podľa Rezníka patrí do relácie Sedem a nie do laudácia, keď vstupuje herec do siene slávy.

Rada RTVS k sťažnostiam na OTO, ako ani k sťažnostiam na diskusné relácie a spravodajstvo, ktoré dostáva pravidelne, uznesenie neprijala. Sťažovateľom odporučila obrátiť sa na Radu pre vysielanie a retransmisiu.